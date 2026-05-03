Ночное небо над Ленобластью превратилось в зону поражения: удалось сбить 59 БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе «Макс» проинформировал, что число сбитых БПЛА в регионе выросло до 59.

В ночь на 3 мая в канале губернатора появлялись сообщения об атаке противником при помощи БПЛА. Пост об объявлении беспилотной опасности появился в субботу, 2 мая, в 22:53. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Согласно данным ряда телеграм-каналов, местные жители на протяжении всей ночи сообщали о звуках, характерных для БПЛА. Горожане, предположительно, несколько раз слышали звуки взрывов. Информация поступала из разных разных городов Ленобласти.

Росавиация проинформировала о введении временных ограничений в аэропорту Пулково, сообщило РИА Новости. Как уточняется в заявлении ведомства, речь идет об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Необходимость таких мер, пояснили в Росавиации, связана с обеспечением безопасности полетов.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что над районами Подмосковья отбили атаку БПЛА.