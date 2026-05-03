Пенсионерам — льготы: какие налоги можно не платить в 2026 году

В 2026 году российские пенсионеры имеют возможность воспользоваться несколькими налоговыми послаблениями. Как рассказал «Ленте.ру» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, часть этих льгот действует на всей территории страны, а часть оформляется в соответствии с региональными условиями.

Депутат пояснил, что на федеральном уровне гражданам пенсионного возраста положены льготы по налогу на имущество и по земельному налогу. Что касается транспортного налога, то здесь, по его словам, все зависит от конкретного субъекта Российской Федерации.

Отдельно парламентарий остановился на ситуации с работающими пенсионерами. Они, отметил собеседник издания, могут вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при покупке жилья через механизм имущественного вычета. Однако для этого у человека должна быть заработная плата или иные доходы, с которых удерживался указанный налог.

«По налогу на имущество пенсионер вправе полностью освободить от налога один объект каждого вида. Это может быть квартира, комната, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственная постройка до 50 квадратных метров на садовом, дачном или ИЖС-участке, помещение для творческой деятельности. Логика простая. Одна квартира, один дом и один гараж могут попасть под льготу одновременно, потому что относятся к разным видам имущества. При двух квартирах льгота применяется к одной из них», — рассказал Гаврилов.

Говоря о земельном налоге, глава думского комитета сообщил, что пенсионеру положен федеральный вычет — на 6 соток — и применяется он только к одному земельному участку. Он разъяснил механизм: если площадь участка не превышает 600 кв. м, то налоговая база полностью закрывается вычетом.

Когда участок больше, продолжил эксперт, налог начисляется исключительно на оставшуюся площадь. Парламентарий добавил, что если у пенсионера несколько участков, то выгоднее заранее выбрать тот, у которого кадастровая стоимость выше, и подать соответствующее уведомление. Тогда вычет сработает с большей суммой.

«Работающий пенсионер при покупке жилья может вернуть НДФЛ через имущественный вычет. Право на возврат обычно возникает после регистрации собственности, а при покупке по договору долевого участия — после передачи квартиры по акту. Пенсионер может заявить вычет за год покупки и перенести остаток на три предыдущих года. При покупке жилья в 2026 году возврат можно оформить за 2026, 2025, 2024 и 2023 годы, при наличии уплаченного НДФЛ за эти периоды», — рассказал Гаврилов.

По транспортному налогу, резюмировал депутат, пенсионеры получают льготы в соответствии с региональными законами. Порядок здесь зависит от места регистрации транспортного средства, мощности его двигателя, категории автомобиля и статуса владельца.

Например, в Москве, пояснил депутат, льготы чаще всего связаны с отдельными категориями граждан, а также распространяются на автомобили малой мощности. В Московской же области, как подчеркнул парламентарий, условия предоставления льгот нужно смотреть в областном законе о транспортном налоге и льготном налогообложении.

