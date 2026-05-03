До трех лет за ленту, до пяти за пост в Сети: какие наказания грозят за осквернение символа Победы

В России за осквернение георгиевской ленты предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Однако если противоправное действие совершено с использованием средств массовой информации или интернета, то максимальный срок заключения возрастает до пяти лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказала адвокат Наталья Малиновская.

Самым суровым видом наказания, по информации эксперта, выступает реальное лишение свободы. Заключение под стражу может длиться вплоть до трех лет.

«Законодательно запрещено именно осквернение георгиевской ленты, которое подпадает под действие ч. 3 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Часть 3 данной статьи устанавливает ответственность в виде штрафа до 3 млн руб., обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до 1 года или принудительных работ до 3 лет», — ТАСС рассказала адвокат Наталья Малиновская.

По словам адвоката, отягчающими обстоятельствами являются следующие случаи: когда осквернение ленты совершено группой лиц (причем неважно, был предварительный сговор или нет), в составе организованной группы, а также с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

В последнем варианте, подчеркнула Малиновская, даже если преступление совершено одним человеком, но с публикацией в Сети, это также рассматривается как отягчающее обстоятельство.

«В таких случаях размеры штрафа, величина иных наказаний, сроки лишения свободы увеличиваются (штраф установлен в размере от 2 до 5 млн руб., лишение свободы — на срок до 5 лет)», — добавила адвокат.

