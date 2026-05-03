Эксперт раскрыла причины, из-за которых не ощущается рост зарплаты

Увеличение доходов не всегда приводит к ощущению финансовой стабильности. Даже при росте зарплаты многие продолжают испытывать нехватку средств, и этому есть несколько объяснений. По словам специалиста по личным финансам Ольги Трофименко, одна из ключевых причин — инфляция. Повышение дохода зачастую лишь компенсирует рост цен, не давая ощутимого улучшения уровня жизни. Об этом пишет агентство « Прайм ».

Другой фактор связан с поведенческой моделью: по мере увеличения заработка люди начинают больше тратить. Новые расходы быстро адаптируются к обновленному уровню дохода и нивелируют эффект от прибавки.

Дополнительную нагрузку создают финансовые обязательства — кредиты, рассрочки и регулярные подписки. Эти платежи формируют постоянные траты, которые уменьшают свободные средства.

Эксперт подчеркивает, что сам по себе рост зарплаты не гарантирует устойчивости. Без четкой системы управления финансами даже высокий доход может не приносить ощущения уверенности.

В качестве решения предлагается перераспределять дополнительные средства: часть направлять в резерв, а часть — в инструменты, позволяющие сохранить покупательную способность денег.

Такой подход, по мнению специалиста, помогает превратить увеличение дохода из формального показателя в реальное улучшение финансового положения.

