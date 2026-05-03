У сердца и до 9 мая: в Подольске волонтеры раздали более 500 георгиевских лент

В Подольске к ежегодной патриотической акции «Георгиевская лента» присоединились сразу несколько общественных и ведомственных организаций. В их числе — добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья», активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также сотрудники Управления Министерства внутренних дел (УМВД), сообщила администрация городского округа.

Акция проходила в четверг, 30 апреля. Получить символ воинской славы в этот день можно было недалеко от сквера Защитников Родины. Однако это не единственная точка выдачи. Ранее в рамках акции волонтеры раздавали георгиевские ленты на бульваре Юности. Добровольцы не просто вручали ленточки, но и поздравляли спешащих мимо горожан с приближающейся важной датой — 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Всего, как отмечается, было роздано более 500 экземпляров.

«Это наша живая память о подвиге. В праздник я обязательно приколю ленту на одежду — с гордостью и трепетом, как дань уважения тем, кто подарил нам мир», — поделилась эмоциями подольчанка Марина Полунина.

Важно подчеркнуть, что акция не ограничилась одним днем и продлится вплоть до 9 мая. Все это время активистов с памятными лентами можно будет встретить на центральных улицах, в городских парках и скверах округа.

Организаторы напоминают о правильной традиции ношения этого символа. Георгиевскую ленту принято крепить на левой стороне груди — прямо в районе сердца. Этот жест символизирует глубокую благодарность и показывает, что подвиг советских солдат-освободителей навсегда останется в памяти нынешних и будущих поколений.

Ранее сообщалось, что в Подольске для участников спецоперации собрали 10 тонн помощи.