Чем чище текст, тем больше уважения: писательница из Подмосковья поделилась секретом завоевания издательств

«Молодые взрослые» – так можно перевести название литературы, которую издатели помечают как Young Adult. Еще лет 10–15 назад в России почти не было книг для «почти взрослых». Однако сейчас они заняли достойное место на полках книжных.

ОТ «ЗАВОДНОГО АПЕЛЬСИНА»

До XIX века для подростков и молодежи книги не издавали. Только 150–160 лет назад стали выходить романы и повести с молодыми героями: «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна, «Принц и нищий» Марка Твена и «Подросток» Достоевского. Расцвет этой литературы пришелся на середину ХХ века: «Над пропастью во ржи», «Заводной апельсин». Из отечественных – «Тимур и его команда» Гайдара, «Кортик» Анатолия Рыбакова. Но тогда их причисляли просто к детской литературе.

Сейчас топ самых известных произведений Young Adult возглавляет серия Джоан Роулинг о мальчике-сироте со шрамом в виде молнии на лбу. Писатели Young Adult есть и в Подмосковье. Недавно из-под пера реутовчанки Дарьи Недошивиной вышел роман «Четвертый корпус, или Уравнение Бернулли».

Фото: [ из личного архива Дарьи Недошивиной ]

КАК ПОПАСТЬ НА ПОЛКУ?

Увидеть свое творение в бумажном виде – не проблема. Можно печататься за свой счет, пакет услуг (редактура, иллюстрации, печать) в издательстве «Эксмо» стоит 500 тыс. руб. при тираже 1 тыс. экземпляров. Другое дело – коммерческий тираж, когда издательство берет траты на себя и даже заплатит гонорар. Дарья пошла вторым путем.

– Быстро получилось найти издателя?

– Есть несколько путей. Первый – «самотек». Отправляешь рукопись и ждешь, что ее заметят. Второй – литературные конкурсы, победа в них повышает шансы. Я пошла третьим путем: участвовала в конкурсе от самого издательства. В конце августа вышла моя книга тиражом 3 тыс. экземпляров.

– О чем она?

– О жизни в летнем детском лагере. Герои – вожатые и дети. У большинства персонажей реальные прототипы, в том числе и у главной героини, вожатой. Ее тоже зовут Даша, она учится на филфаке. В книге 21 глава – по количеству дней в лагерной смене. Герои попадают в комичные ситуации, в сюжете несколько любовных линий и загадка, связанная с математической формулой.

– Что посоветуешь начинающему автору?

– Тщательно вычитать текст на ошибки и стилистику. Чем он чище, тем больше доверия и уважения к автору. Приложите сопроводительное письмо с рассказом о себе, о книге, кому она будет интересна.

Факты о Young Adult: