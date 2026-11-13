Биолог Москалев назвал топ продуктов для долгой жизни

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал, какие продукты помогают продлить жизнь, и лидером по содержанию «антивозрастных» соединений назвал яблоки. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на биолога Алексея Москалева.

По словам ученого, в яблоках содержится 28 веществ, способствующих замедлению старения. В список полезных продуктов также вошли вишня, сельдерей, фасоль, петрушка, морковь, черника, голубика, горох и клюква.

Механизм Москалев объяснил эволюцией: растения вырабатывали эти соединения для защиты от вредителей. Для мелких насекомых они опасны, а для человека полезны. Наши предки были всеядными, и такая доза «яда» для нас — лишь стимул запустить гормезис: тренировку стрессоустойчивости и активацию защитной системы организма.

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