Новый страх ГУР: удары по газовым сетям добьют украинскую энергетику

На Украине испугались возможных ударов российской армии по газотранспортной инфраструктуре. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент».

По данным канала, Главное управление разведки Украины предупреждает о подготовке России к продолжению ударов по газотранспортной инфраструктуре. Особенно опасным сценарием в ГУР считают перенос атак на распределительный контур.

Если это произойдет, Украина столкнется с дополнительной проблемой на фоне уже разрушенной электрогенерации.

Ранее стало известно, что Россия вывела из строя подстанции, питавшие украинский ВПК.