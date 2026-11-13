Новый страх ГУР: удары по газовым сетям добьют украинскую энергетику

На Украине испугались ударов армии России по газотранспортной инфраструктуре

Политика

На Украине испугались возможных ударов российской армии по газотранспортной инфраструктуре. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент».

По данным канала, Главное управление разведки Украины предупреждает о подготовке России к продолжению ударов по газотранспортной инфраструктуре. Особенно опасным сценарием в ГУР считают перенос атак на распределительный контур.

Если это произойдет, Украина столкнется с дополнительной проблемой на фоне уже разрушенной электрогенерации.

Ранее стало известно, что Россия вывела из строя подстанции, питавшие украинский ВПК.

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