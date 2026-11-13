Новый страх ГУР: удары по газовым сетям добьют украинскую энергетику
На Украине испугались ударов армии России по газотранспортной инфраструктуре
На Украине испугались возможных ударов российской армии по газотранспортной инфраструктуре. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент».
По данным канала, Главное управление разведки Украины предупреждает о подготовке России к продолжению ударов по газотранспортной инфраструктуре. Особенно опасным сценарием в ГУР считают перенос атак на распределительный контур.
Если это произойдет, Украина столкнется с дополнительной проблемой на фоне уже разрушенной электрогенерации.
Ранее стало известно, что Россия вывела из строя подстанции, питавшие украинский ВПК.