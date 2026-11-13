Невролог Маматов предупредил: изжога может оказаться инфарктом

Инфаркт не всегда сопровождается сильной болью в груди — иногда он маскируется под проблемы с пищеварением. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-невролога Алексея Маматова.

По словам специалиста, один из неочевидных признаков сердечно-сосудистой катастрофы — дискомфорт в верхней части живота, напоминающий изжогу, приступ тошноты или несварение. Именно так инфаркт нередко проявляется у женщин, диабетиков и пожилых людей.

При этом Маматов подчеркнул: только по дискомфорту в животе судить о проблемах с сердцем нельзя. Однако есть отличия. Боль при заболеваниях желудка и кишечника обычно возникает после приема пищи или дефекации и не сопровождается одышкой, холодным потом, головокружением или необычайной слабостью. Если же эти симптомы есть — счет идет на минуты.

Врач предупредил: при подозрении на инфаркт нужно немедленно вызывать скорую. Не стоит самостоятельно добираться до больницы за рулем или ждать, пока симптомы исчезнут.

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