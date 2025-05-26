Чемпионат мира по хоккею выиграла самая молодая команда: на кого из игроков сборной США стоит обратить внимание

Сборная США стала чемпионом мира по хоккею 65 лет. При этом американская команда оказалась самой молодой на турнире. Ее средний возраст составил 24,5 года. Соперник США по финалу — сборная Швейцарии — в среднем была на 4,4 года старше.

В последние годы в США поставили на поток воспитание звезд. Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Джек и Куинн Хьюзы, Мэттью и Брэди Ткачаки — в числе хедлайнеров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На Турнире четырех наций американская сборная казалась по составу даже сильнее канадской. Американцы выиграли на групповом этапе, но уступили в финальном матче.

К чемпионату мира в Швеции и Дании сборная США подошла ответственно: состав был определен заранее, американцы не пытались выдернуть в последний момент игроков, чьи команды вылетели из плей-офф. Возглавил сборную главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» 37-летний Райан Варсофски: это было логично, в «Шаркс» много молодых хоккеистов, специалист знает, как с ними работать.

Были в команде парни и постарше, например, 26-летний лидер «Юты» Клейтон Келлер или 27-летний Тейдж Томпсон из «Баффало», забросивший победную шайбу в финале. Столько же лидеру обороны Заку Веренски из «Коламбуса».

Портал «Подмосковье сегодня» отмечает тех игроков, которые в НХЛ играют совсем недавно, но за которыми точно нужно последить.

Логан Кули («Юта Маммот»)

Фото: [ НХЛ ]

Клуб «Арзиона Койотис», в минувшем сезоне переехавший в Солт-Лейк-Сити и сменивший название, несколько лет был отстойником для плохих контрактов и ни на что не претендовал. Но теперь «Юта» накопила пул перспективных молодых хоккеистов и готовится к рывку наверх.

21-летний Логан Кули — самый ценный молодой игрок в составе «Юты». В 2022 году клуб (тогда еще «Аризона») задрафтовал его под общим третьим номером.

Тренерский штаб постепенно подводит Кули к лидерству. В своем первом сезоне техничный и умный центрфорвард набрал 44 очка в 82 матчах, во втором ­— 65 в 75.

На чемпионате мира Кули играл в первом звене с технарем Келелром и взрывным, боевитым Конором Гарландом из «Ванкувера» — сочетание получилось очень удачным. Кули набрал 12 (4+8) очков и стал вторым бомбардиром команды.

Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»)

Фото: [ НХЛ ]

Неожиданно лучшим бомбардиром сборной США стал Фрэнк Назар из «Чикаго». Он набрал столько же очков, что и Кули, но забросил на две шайбы больше ­­— 12 (6+6).

Карьера 21-летнего нападающего, выбранного под 13-м номером на драфте-2022, развивается стремительно. В начале сезона Назар не попадал в основной состав «Чикаго», затем закрепился в нем, а концовку провел мощно, став одним из лидеров клуба.

Назар завершил сезон с 26 (12+14) очками в 53 матчах. Это универсальный двухсторонний центрфорвард, который не только организовывает атаки, но и отрабатывает в обороне.

Уилл Смит («Сан-Хосе Шаркс»)

Фото: [ ХК «Сан-Хосе Шаркс» ]

20-летний Уилл Смит на чемпионате мира отметился семью ассистами. Дирижерские качества — сильнейшая сторона игры форварда.

Начало сезона для четвертого номера драфта-2023 складывалось непросто: казалось, что для игры в НХЛ ему не хватает физической мощи. Но затем талантливый форвард освоился и в итоге набрал достойные для первого сезона 45 (18+27) очков.

Прямо сейчас «Сан-Хосе» не представляется клубом, способным бороться за серьезные позиции в НХЛ. Но «Шаркс» аккумулируют силы, собирают на драфте молодых хоккеистов. Смит, Маклин Селебрини, Вильям Эклунд — таланты, которые в недалеком будущем постараются вернуть «Сан-Хосе» на ведущие позиции в лиге.

Каттер Готье («Анахайм Дакс»)

Фото: [ ХК «Анахайм Дакс» ]

«Филадельфия» выбрала нападающего Каттера Готье под пятым номером в 2022-м году. Но молодой хоккеист категорически не хотел заключать контракт с клубом, и в итоге права на него были обменяны в «Анахайм».

Для 21-летнего Готье чемпионат в Швеции и Дании был уже вторым в карьере. В 2023 году он уже играл за сборную США (заняла четвертое место), еще не будучи игроком НХЛ.

В первый сезон в «Анахайме» Готье набрал 44 (20+24) очка, на чемпионате мира записал на свой счет 9 (5+4) баллов.

Джексон Лякомб («Анахайм Дакс»)

Фото: [ ХК «Анахайм Дакс» ]

24-летний защитник «Анахайма» стал вторым среди игроков обороны сборной США с 5 (2+3) очками. Больше (6 баллов) только у звездного Зака Веренски.

Год назад у Лякомба было лишь 17 (2+15) баллов. В нынешнем молодой защитник отвоевал место в первом большинстве, что сделало возможным обмен опытного Кэма Фаулера. По итогам сезона у Джексона было уже 43 (14+29) очка.

«Анахайм» финишировал на 12-м месте в Западной конференции. Но уже в следующем сезоне «Дакс» с набирающими уверенность молодыми звездами способны побороться за место в плей-офф.