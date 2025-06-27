Что должна сделать Вяльбе, чтобы не попасть под хейт Губерниева

Популярный журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев уже несколько лет конфликтует с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

Трехкратная олимпийская чемпионка бессменно возглавляет ФЛГР уже 15 лет, и Губерниев считает, что в организации назрели крутые перемены. При этом, когда Россия была допущена к международным соревнованиям, лыжники демонстрировали более высокие результаты на крупнейших соревнованиях, чем, например, биатлонисты.

Губерниев объявил себя кандидатом в президенты в ФЛГР, обрушив весь свой талант и неиссякаемую энергию на критику Вяльбе. Любое ее высказывание, любой шаг поддаются язвительному препарированию. Разберем основные претензии неистового комментатора.

«Любит родину только на словах»

Самое свежее. ФЛГР приобрела тягач Volvo для транспортирования сервис-прицепа сборной России. Не очень понятно, как это удалось: шведский концерн запрещает перепродавать свою технику в Россию и Белоруссию. Но так или иначе ФЛГР стала обладательницей отличной машины, а Вяльбе радостно позировала на ее фоне.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

«Вяльбе, поскольку живет в отрыве от реальности, видимо, решила помочь зарубежному автопрому. Конечно, можно было бы вложиться в КАМАЗ, но Елена Валерьевна любит родину только на словах, видимо», — прокомментировал покупку Губерниев.

Легко можно предположить, как бы он высказался, если бы была приобретена отечественная техника: косность, узость взглядов, квасной патриотизм или еще нечто в подобном роде.

Слабые позиции в международном спорте

Губерниев неоднократно заявлял, что Вяльбе не пользуется авторитетом в международных организациях и возвращение российских лыжников в мировой спорт не может состояться при ее участии.

Глава ФЛГР предположила, что российских лыжников могут допустить на Олимпиаду, поскольку спортсмены из некоторых других видов спорта (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек) получили право отобраться на Игры.

«Елена Валерьевна Вяльбе вообще не в курсе происходящего. Если бы она хорошо исполняла свои обязанности и достойно представляла Россию за рубежом, у нее были бы свои данные, свои источники о ситуации в лыжных гонках. А ссылаться на то, что МОК допустил один вид, фигуристов, и теперь по этой логике должен допустить лыжников, может любой дядя Вася в подворотне», — заявил Губерниев.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

Нужно признать, в этом случае журналист прав. Вопрос о допуске решают федерации по видам спорта. В лыжном спорте и биатлоне правят бал скандинавы, настроенные исключительно русофобски. На эти организации мог бы повлиять МОК, но сейчас он весьма слаб, а от смены Томаса Баха на Кирсти Ковентри не стоит ждать резких изменений в политике комитета.

«Они будут звать меня Дмитрий Освободитель»

Большинство людей из лыжного спорта поддерживают Вяльбе. Губерниев называет их «крепостными» и обещает «освободить».

«Естественно, после моей победы на выборах все сторонники Вяльбе мгновенно переобуются. У нас начальство любят иногда просто потому, что это начальство. Иногда — когда начальство делает полезные дела. Меня будут любить, потому что я буду делать все для наших лыж, для людей. Все они переобуются в течение пяти секунд, напишут мне поздравления, скажут: „Какой вы молодец, Дмитрий Викторович! Мы вас ждали все эти годы, наконец‑то пришла свобода и крепостное право отменили!“ Они будут звать меня Дмитрий Освободитель», — заявил комментатор.

Фото: [ t.me/RealGuberniev ]

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что поддержит на выборах Вяльбе. Губерниев дружен с Легковым, они вместе работали на комментариях лыжных гонок. Комментатор считает, что позиция Легкова такова, потому что он зависимый человек, депутат Мособлдумы. При этом Губерниев не уточнил, каким образом подмосковный депутат зависит от президента ФЛГР.

Он утверждает, что в стране образовался «культ личности» Вяльбе. Но это поправимо ­— нового руководителя, то есть его самого, будут любить не меньше.

Слабая организация соревнований и провал в детском спорте

«Прикрываясь сборной командой, фуфлыжная федерация только щеки надувает!!! Проблем в лыжах очень много, страдают дети, переживают родители, взаимодействий с регионами у фуфлыжной федерации ноль!!! Такие горе-руководители, как Вяльбе, должны уйти!!! Лыжная страна ждет другого шефа!!! Губерниев, Россия, Лыжи!!!» — еще один пост Губерниева в его телеграм-канале.

Поводом для него стало заявление биатлонистки Виктории Метели, которая пожаловалась на состояние лыжной трассы в родном городе Гагарине (Смоленская область). Вероятно, ситуация там действительно неприглядная, но ставить это в вину лично президенту ФЛГР странно.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

Недоволен Губерниев и организацией крупнейших внутрироссийских соревнований. Так, во время спринтерской гонки на чемпионате России в Казани произошла стычка двух олимпийских чемпионов — Александра Большунова и Сергея Устюгова. Губерниева, комментировавшего гонку, возмутило то, что он не получил немедленной информации об инциденте. При том что судьи действовали в соответствии с регламентом.

Лыжные гонки заметно уступают биатлону в медийности. Это проблема, которую Вяльбе, как человек советской школы, не хочет признавать. Глава ФЛГР очень не любит, когда лыжники выступают в публичном пространстве. В частности, она была недовольна активностью олимпийской чемпионки Вероники Степановой в соцсетях.

«В течение трех дней после моей победы на выборах лыжи изменятся до неузнаваемости. За ведение соцсетей и медиаактивность лыжники будут получать баснословные премии, особенно когда это будет коррелировать с результатом. Если блогер выигрывает крупные соревнования, премии утраиваются», — пообещал революцию Губерниев.

Собственно, конфликт главы ФЛГР и комментатора начался семь лет назад, когда Вяльбе категорически возразила против того, чтобы Губерниев делал на ТВ программу про лыжные гонки, аналогичную шоу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Возможно, это было опрометчивым решением.