Дембеле получил «Золотой мяч»: что нужно знать о лучшем футболисте мира

28-летний вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом минувшего сезона. «Золотой мяч» по праву достался полузащитнику — Дембеле выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА.

Как прошло голосование

Дембеле выиграл «Золотой мяч» с первой номинации. В первую десятку попали еще три представителя ПСЖ — Витинья (3), Ашраф Хакими (6), Нуну Мендеша (10). Также француз опередил вундеркинда из «Барселоны» Ламина Ямаля (2), Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (4), вингера «Барсы» Рафинью (5), форварда «Реала» Килиана Мбаппе (7), полузащитника «Челси» Коула Палмера (8) и вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму (9).

Напомним, Доннарумма был номинирован на «Золотой мяч» за успехи в составе ПСЖ. Вингер парижан Хвича Кварацхелия стал в голосовании 12-м.

Доннарумма получил приз лучшему вратарю года, лучшим тренером признан Луис Энрике, а возглавляемый им ПСЖ — командой года. Ямаль получил приз лучшему молодому футболисту, женский «Золотой мяч» достался Айтане Бонмати из «Барселоны». Лучшим нападающим назвали шведского форварда Виктора Дьокереша («Арсенал»), в минувшем сезоне зажигавшего за лиссабонский «Спортинг».

Шестой француз

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Усман Дембеле стал шестым французом, выигравшим «Золотой мяч», учрежденный изданием France Football.

Ранее это удавалось Раймону Копа, Мишелю Платини (трижды), Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема. При этом игрок французского клуба стал обладателем трофея лишь в третий раз. Копа и Бензема свои «Золотые мячи» получали, играя за «Реал», а Платини и Зидан — за «Ювентус». В 1981 году лучшим был признан Папен из «Марселя», в 2021 году — аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Месси остается в заоблачной дали по количеству выигранных трофеев — у него восемь «Золотых мячей».

Слезы и слова

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Дембеле расплакался, получая трофей. Далее последовала речь лауреата со словами благодарности всем причастным.

«То, что я только что пережил, — это потрясающе. У меня просто нет слов. Это был невероятный год в «ПСЖ», за мою карьеру многое произошло. То, что эту награду мне вручил Роналдиньо, легенда футбола, — это нечто исключительное. Я горжусь тем, чего я достиг. Я хочу поблагодарить «ПСЖ», который подписал меня в 2023 году, президента, весь клуб. Нассер Аль-Хелайфи для меня как отец. Я также хочу поблагодарить весь персонал, который просто потрясающий, Луиса Энрике, который тоже мне как отец. Я также хочу поблагодарить своих партнеров по команде, мы выиграли практически все. Вы поддерживали меня. Мы выиграли почти все трофеи, и этот индивидуальный трофей действительно является наградой для команды», — сказал Дембеле.

Не забыл футболист и про Лионеля Месси, с которым ему довелось вместе поиграть в «Барселоне» и у которого он многому научился. Слова благодарности Дембеле адресовал также своим родителям и родному городу Эвре, где он впервые ударил по мячу.

Президент ПСЖ Аль-Хелайфи назвал вручение «Золотого мяча» Дембеле историческим днем для клуба и коллективной победой.

Начинал в «Ренне», прошел через «Барселону» и перезагрузился в ПСЖ

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Усман Дембеле начинал карьеру в академии «Ренна», но во французском клубе долго не задержался и в 2016 году перешел в дортмундскую «Боруссию». Уже через год «Барселона» купила вингера за невероятные €148 млн. Это был второй по стоимости трансфер в истории футбола после перехода Неймара из «Барселоны» в ПСЖ за €220 млн. «Барса» сразу же прописала в контракте Усмана отступные в размере €400 млн — продавать пришлось значительно дешевле.

Карьера в каталонском клубе не очень заладилась. Дембеле то выдавал яркие матчи, снабжая партнеров выверенными передачами со своего правого фланга, то оказывался на скамейке запасных. Сказались и травмы. Из-за них француз пропустил 799 дней за шестилетний период выступления за «Барселону».

Фото: [ ФК ПСЖ ]

В 2023 году ПСЖ выкупил вингера у «Барсы» за €50 млн. Тогда клуб менял свою философию, отказываясь от суперзвезд вроде Неймара и Лионеля Месси и делая ставку на коллективный футбол, которая в полной мере сработала в минувшем сезоне.

В сезоне 2024/25 Дембеле наколотил 35 мячей, не являясь ярко выраженным завершителем. За предыдущие пять сезонов у него набралось только 28 голов.