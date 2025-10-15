Демидов спасает «Монреаль», Капризов возглавил список бомбардиров: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 15 октября прошли восемь матчей регулярного чемпионата.

«Монреаль» все больше доверяет Демидову

Болельщики «Монреаль Канадиенс» требуют от тренерского штаба команды большего доверия к Ивану Демидову. Российский форвард ярко проявляет себя в те отрезки времени, которые проводит на льду, но в первых матчах сезона он получал совсем небольшой айс-тайм и играет не с самыми топовыми партнерами.

В матче с «Сиэтл Кракен» у молодого нападающего было уже 14:43, и Демидов отметился двумя набранными очками. В первом периоде россиянин помог отличиться Алексу Ньюхуку, а в концовке матча забросил свою первую шайбу в сезоне, переведя игру в овертайм. В итоге «Монреаль» вырвал победу (5:4) благодаря голу Коула Кофилда.

Капризов сполна отрабатывает новый контракт

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Рекордный контракт нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова начнет действовать со следующего сезона, но, кажется, он начал отрабатывать его прямо сейчас. В матче с «Даллас Старз» (2:5) россиянин оказался причастен к обоим голам своей команды — 1+1.

Капризов возглавил список лучших бомбардиров сезона с 9 (4+5) очками в четырех матчах. Столько же набрал и Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс». Список же учших снайперов возглавляет партнер Айкела Павел Дорофеев с пятью заброшенными шайбами.

Проблемы у «Тампы» и «Рейнджерс»

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Натужно начали сезон «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» «Молнии» дважды вели в счете (Кучеров отметился ассистентским баллом), но упустили победу в овертайме (2:3).

Джон Купер производит перестановки в звеньях, но пока это мало помогает: «Тампа» выглядит недостаточно собранной и проблески яркой игры чередует с грубейшими ошибками. Причем это в полной мере касается и лидеров команды.

Ищут свою игру «Нью-Йорк Рейнджерс» с Игорем Шестеркиным и Артемием Панариным. Команда очень мало забивает, вот и в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (0:2) нападение «Рейнджерс» отработало вхолостую. Претензий не может быть только к Шестеркину, который пропускает в среднем 0,76 шайбы за игру, отражая 97,2% бросков. В матче с «Ойлерз» российский голкипер отразил 20 бросков из 21, вторую шайбу «Эдмонтон» забросил в пустые ворота.

Никишин становится незаменимым

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Защитник-дебютант «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин уверенно осваивается в НХЛ, становясь незаменимым игроком для «Ураганов». В игре с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1) россиянин оформил третью голевую передачу в трех матчах и заработал показатель полезности «плюс 2».

В матче «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» (4:3) нападающий гостей Евгений Малкин записал на свой свет шестую передачу в сезоне, а защитник хозяев Павел Минтюков — первую.

Также ассистами в игровом дне отметились Иван Барбашев из «Вегаса» и Владимир Тарасенко из «Миннесоты».