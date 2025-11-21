День русских вратарей в НХЛ: сухие матчи Бобровского и Сорокина, ключевые спасения Василевского

В ночь на 21 ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 12 матчей регулярного чемпионата. Российские вратари ярко проявили себя в игровом дне.

Лучший русский вратарь в истории

Пару дней назад двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, который вышел на девятое место в НХЛ по числу побед.

«Он два раза подряд взял Кубок Стэнли против сильного соперника. Надежный вратарь, который прибавляет с каждым годом. Не хочу никого обидеть, но какое бы место он ни занял в этой статистической иерархии, он будет лучшим вратарем в истории российского хоккея», — сказал Фетисов.

В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Бобровский словно взялся подтверждать комплиментарные слова Фетисова. Российский вратарь блестяще сдержал изобретательную атаку «Дьяволов», отразив 31 бросок. Особенно сложно было в концовке матча, когда соперник основательно насел на ворота «Флориды».

Бобровский сделал второй шатаут в сезоне и был признан первой звездой матча — можно сказать, на безальтернативной основе.

Сорокин тащит «Айлендерс» в плей-офф

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Айлендерс» ]

Неудачно стартовавшие «Нью-Йорк Айлендерс» исправляют ситуацию и после победы над «Детройт Ред Уингз» (5:0) вышли уже на третье место в Восточной конференции. Уверенная игра голкипера Ильи Сорокина стала важной составляющей этого успеха.

В матче с «Детройтом» Сорокин отразил 29 бросков, сделал второй шатаут в сезоне и был назван третьей звездой матча. Первой ему помешал стать соотечественник Максим Шабанов. Новичок «Айлендерс» выбил 2+1 и завершил матч с показателем полезности «плюс 4». До этого матча в активе форварда было всего 3 (1+2) очка в восьми играх, а тут он одним махом удвоил количество результативных баллов.

Яркие спасения Василевского

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в напряженном и плотном матче в овертайме обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1.

Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков — пропустил в самом начале после броска Трента Фредерика, который оказался один перед воротами. Россиянина назвали второй звездой матча, но после игры хоккеисты «Тампы» в первую очередь бросились поздравлять вратаря, а не автора победного гола Джейка Генцела.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

В овертайме Василевский отразил опасный бросок, а затем, распластавшись в воротах, как морская звезда, дважды не позволил добить шайбу в ворота. Тут же Никита Кучеров начал атаку, которая и завершилась решающим голом Генцела.

Очередной хороший матч провел Ярослав Аскаров из «Сан-Хосе Шаркс». В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б) он отразил 31 бросок и 34 и выиграл серию послематчевых буллитов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с Игорем Шестеркиным не устояли перед лидером регулярки «Колорадо Эвеланш» (3:6). Российский голкипер уже традиционно имел много работы и отразил 29 бросков из 33 (еще две шайбы «Лавины» отправили в пустые ворота).