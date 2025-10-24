День русского помощника: россияне в НХЛ отдали 11 передач за вечер

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь было сыграно 12 матчей. Российские хоккеисты набрали в них 15 (4+11) очков.

Противоречивая игра Кучерова

Лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся на лед после пропуска двух матчей из-за простуды и стал главным генератором креатива «Молний» в атаке в игре с «Чикаго Блэкхокс».

«Тампа» дважды отыгрывалась по ходу матча, и оба раза атаки своей команды организовывал Кучеров. Однако в концовке встречи именно россиянин совершил потерю, которая привела к победному голу «Чикаго» — 2:3.

«Тампа» все еще ищет свою игру. У «Лайтнинг» очевидные проблемы на старте сезона — всего четыре очка в семи матчах и последнее место в Восточной конференции.

Малкин вышел в лидеры среди бомбардиров-россиян

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

«Питтсбург Пингвинз», напротив, неожиданно успешно начали регулярный чемпионат, одержав шесть побед в восьми матчах. Накануне «Пингвины» сокрушили обладателей Кубка Стэнли «Флорида Пантерз», отправив пять шайб в ворота Сергея Бобровского — 5:3.

Главной движущей силой «Питтсбурга» по-прежнему остаются звездные ветераны — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Канадец оформил 2+1, а Малкин записал на свой счет два ассиста.

39-летний центрфорвард вышел в единоличные лидеры среди бомбардиров-россиян, на его счету уже 12 (2+10) баллов. Он на два пункта опережает Кирилла Капризова из «Миннесота Уайлд» и на четыре — нападающих «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева и Ивана Барбашева.

Орлов и Сергачев помогают молодым звездам

Фото: [ Дмитрий Орлов (в центре)/ХК «Сан-Хосе Шаркс» ]

В этот вечер ярко проявили себя молодые звезды НХЛ. Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» оформил 3+2, его партнер Уилл Смит 2+2, а их команда в овертайме обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5). В голевом пиршестве поучаствовал и российский защитник «Акул» Дмитрий Орлов, отдавший две голевые (всего в сезоне — 7). А вот россияне из «Рейнджерс» — Артемий Панарин и Владислав Гавриков — результативными действиями не отметились.

«Юта Маммот» в гостях обыграли «Сент-Луис Блюз» (7:4). Здесь также блеснул молодой лидер «Юты» Логан Кули (3+1). Михаил Сергачев помог команде двумя ассистами — оба в большинстве. У «Блюз» вторую шайбу в сезоне забросил Павел Бучневич.

Ничушкин едва не спас «Колорадо»

Фото: [ ХК «Колорадо Эвеланш» ]

«Каролина Харрикейнз» лихо начали матч с «Колорадо Эвеланш», забросив четыре шайбы уже в первом периоде. Однако «Лавины» смогли сравнять счет и уступили только в серии буллитов (4:5). Камбэк почти удался благодаря игре Валерия Ничушкина, забросившего две шайбы и ставшего второй звездой матча.

А вот Василий Подколзин стал главным героем еще одного сумасшедшего матча, «Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» (6:5). За минуту до конца форвард «Нефтяников» забросил победную шайбу, открыв свой голевой счет в сезоне. Также в его активе результативная передача.

Ассистентскими баллами в этот вечер отметились Никита Задоров («Бостон Брюинз») и Артем Зуб («Оттава Сенаторз»).