Десятки футболистов РПЛ вернулись в свои клубы из аренды: что их ждет

Данил Пруцев («Спартак»)

25-летний центральный полузащитник провел сильный сезон в «Локомотиве», став важной частью команды Михаила Галактионова (35 матчей, 2+3). Железнодорожники ищут варианты выкупить игрока. Сообщалось, что «Локомотив» может обменять в «Спартак» нападающего Дмитрия Воробьева, взамен получить Пруцева плюс доплату.

Но хавбек может пригодиться и красно-белым, с которыми у него контракт до 2028 года. Если Деян Станкович давал ему мало игрового времени, то у Хуана Карлоса Карседо, вероятно, имеется иной взгляд на потенциал игрока. Испанец использует схему с двумя центральными полузащитниками (обычно это Руслан Литвинов и Наиль Умяров), и еще один футболист для ротации необходим.

Антон Зиньковский («Спартак»)

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Левый вингер провел вполне качественный сезон в «Сочи» (31 матч, 4+3). Но не факт, что ему найдется место в основе «Спартака». Сейчас на его позицию претендуют Маркиньос и Игорь Дмитриев. Разве что бразилец захочет перебраться в другой клуб. А Маркиньос такого варианта не исключал.

И все же наиболее логичный вариант для «Спартака» — продажа Зиньковского. У футболиста через год истекает контракт, и за него все еще можно выручить неплохую сумму. У еще одного возвращающегося из аренды спартаковца, Даниила Хлусевича, контрактная ситуация похожая, а шансов на основу еще меньше — крайних защитников у красно-белых в достатке.

Страхиня Эракович («Зенит»)

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Сербский центральный защитник полгода провел в аренде в «Црвене Звезде». В новой команде Деяна Станковича Эракович был основным, в Белграде его хотят сохранить.

«Зенит» уже купил Кевина Андраде у «Балтики» на позицию центрдефа, так что, вероятно, не будет настаивать на сохранении Эраковича. К тому же не все зависит от петербуржцев. В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа, и все идет к тому, что «Црвена Звезда» ее активирует.

Ду Кейрос («Зенит»)

Фото: [ ФК «Оренбург» ]

Бразильский полузащитник перешел в «Зенит» в 2023 году, но в основном скитался по арендам: «Гремио», «Спорт Ресифи», «Оренбург». Минувший сезон в уральском клубе получился достаточно крепким (29 матчей, 2+4).

«Зениту» не стоит спешно избавляться от Ду Кейроса. Похоже, петербургский клуб в межсезонье ждут серьезные перемены и пересборка южноамериканской бригады. Вендел все еще мечтает вернуться на родину, где пляжи и вечный карнавал, и его задержки из отпуска становятся все длиннее. Ду Кейрос, конечно, классом ниже, но вполне может быть полезен хотя бы на переходный период.

Оланкуле Олусегун («Краснодар»)

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

Нигерийский нападающий был хорош в «Пари НН» (31 матч, 5+4), и с учетом короткой скамейки «Краснодара» может рассчитывать на продолжение карьеры на юге России.

В принципе, он и ранее не смотрелся инородным делом в «Краснодаре». После перехода в 2022 году из болгарского «Ботева» у Олусегуна набралось 100 матчей за «быков», 12 голов и восемь передач. Единственное, что может помешать, — проблема с лимитом.

Вадим Раков («Локомотив»)

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

21-летний правый вингер ярко начал минувший сезон в «Крыльях Советов», но потом вмешалась травма. И даже с учетом ее статистика Ракова в Самаре выглядит впечатляюще — 5+2 в 11 играх.

У Ракова остается год по контракту с «Локомотивом», и он может стать определяющим в его судьбе. Железнодорожникам нужно или внедрять футболиста в основу (а проблем с краями атаки у «Локо» нет), или продавать. В прошлом году сообщалось об интересе «Спартака» к Ракову, но после травмы игрока этот вариант переходит в разряд туманных. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3 млн, и вряд ли «Локомотив» захочет расставаться с ним за меньшую сумму. А это делает практически невозможным переход в команду из нижней восьмерки (например, те же «Крылья»).

Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА)

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

21-летний центральный защитник, в резюме которого уже есть матч за национальную сборную России, сгонял в аренду в «Ахмат», однако не слишком удачно: в Грозном Станислав Черчесов дал ему только три матча.

Новым главным тренером ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов. С Абдулкадыровым он хорошо знаком по армейской молодежке, и, скорее всего, молодой защитник получит новый шанс в ЦСКА.