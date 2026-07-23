Прощай, рама! Toyota показала самый неожидаемый и радикальный Land Cruiser
РГ: Toyota готовит электрический Land Cruiser в формате спорткроссовера
Toyota нацелилась на самый радикальный шаг в истории линейки Land Cruiser, отказавшись от традиционных угловатых форм и рамной конструкции. В сеть попал тизер нового электрического кроссовера, развивающего концепт Land Cruiser Se, с обтекаемым кузовом, несущей конструкцией и трехрядным салоном. Об этом пишет РГ.
Ключевые изменения и характеристики новинки
Японский автогигант меняет философию легендарного внедорожника ради шоссейной управляемости и электрификации:
- Новый формат кузова: Модель сменит брутальную «квадратную» стилистику на приземистый силуэт с покатой крышей в стиле спорткроссоверов.
- Технические особенности и платформа:
- Основой для автомобиля станет модульная архитектура TNGA.
- Инженеры полностью отказались от классической рамы в пользу несущего кузова для снижения массы и улучшения управляемости на асфальте.
- Силовая установка:
- Двухмоторная электрическая система мощностью около 500 л. с.
- Полный привод реализуют без механической связи между осями (через отдельные электромоторы).
- Концепция унаследована от предсерийного прототипа Land Cruiser Se (показанного на автосалоне в Токио).
- Салон и сборка: Модель сохранит полноценную трехрядную компоновку. Производство планируют наладить на заводе Toyota в штате Кентукки (США).