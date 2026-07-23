«Рабочие руки из Индии». Правительство внесло в Думу закон о найме индийских специалистов

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Республикой Индия, регламентирующего временное трудоустройство граждан обеих стран на взаимной основе. Соответствующее постановление опубликовано на портале официального раскрытия правовых актов.

Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, предусматривает одобрение двустороннего договора, который устанавливает порядок временной занятости лиц из России и Индии на территории партнерского государства.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона “О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства”», – говорится в тексте постановления.

Упомянутое соглашение было заключено в декабре 2025 года в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Как позднее сообщил первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге, российские работодатели демонстрируют устойчивый спрос на привлечение индийских кадров.

Ранее сообщалось о том, что российский бизнес обратил взгляд на Индию и Южную Азию.