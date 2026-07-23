«Железный занавес для плюшевых мишек». Латвия ввела запрет на ввоз книг и игрушек из России
Латвия ввела запрет на ввоз книг и одежды из России и Белоруссии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]
В четверг, 23 июля, латвийский Сейм в срочном порядке одобрил запрет на ввоз из России и Белоруссии книг, газет, игрушек, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви.
На заседании депутаты приняли срочные поправки к закону, которые вводят национальный запрет на импорт перечисленных промышленных товаров из этих стран.
Чем была обусловлена срочность решения, не уточняется. Можно предположить, что латвийские власти опасаются всего российского и белорусского, вплоть до тапочек.
Действие запрета продлится до 1 июля 2027 года и затронет также товары из России и Белоруссии, ввозимые через третьи страны.
Ранее блогер Рынска заявила, что латвийские власти притесняют русскоязычное население.