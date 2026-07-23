«Двойной обман в Эмиратах». Риэлтор Ларисы Долиной лишился квартиры в Дубае

Основатель агентства элитной недвижимости Олег Торбосов, чья компания участвовала в сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной, сам стал жертвой мошеннической схемы и лишился жилья в Дубае. Об этом бизнесмен сообщил в своем телеграм-канале.

Торбосов приобрел апартаменты у второго собственника, который ранее убедил предыдущую владелицу указать в договоре купли-продажи цену в два раза ниже реальной. Это было сделано для уменьшения размера государственной пошлины. Однако обман вскрылся, и суд аннулировал ту сделку, вернув квартиру первоначальной хозяйке.

При этом судебное решение не приняло во внимание тот факт, что объект уже находился в собственности Торбосова. В результате женщина получила недвижимость обратно, а посредник, продавший квартиру, исчез с деньгами Торбосова. Сам основатель агентства остался и без квартиры, и без средств, потраченных на ее покупку.

Сейчас пострадавший бизнесмен готовит исковое заявление в суд. Он планирует добиваться наложения ареста на спорную квартиру, чтобы попытаться вернуть свои деньги или восстановить права на жилье.

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