«Проклянете на второй день»: священник РПЦ раскрыл страшную правду о жизни богачей

Священники Ткачев призвал не завидовать людям во власти и богатым

Общество

Священнослужитель Русской православной церкви Андрей Ткачев в обращении к верующим заявил, что большие деньги и власть не приносят счастья, а лишь лишают человека покоя, сна и личной свободы. По его мнению, люди с миллионными состояниями «живут проклятой жизнью», пишет Газета.ру.

Главные тезисы протоиерея Андрея Ткачева

В ходе встречи с прихожанами священник порассуждал об обратной стороне богатства и высоких постов:

  • Деньги отнимают покой и сон: Большой капитал заставляет человека работать на него в круглосуточном режиме, лишая нормального сна, здорового аппетита и радости жизни.
  • Иллюзия благополучия:
  • В чем заключается настоящая свобода: По мнению протоиерея, счастливее всего живут те люди, у которых нет млрд-ных состояний и колоссальной ответственности за управление государством — именно они обладают истинной внутренней свободой.

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