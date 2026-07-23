«Проклянете на второй день»: священник РПЦ раскрыл страшную правду о жизни богачей
Священники Ткачев призвал не завидовать людям во власти и богатым
Священнослужитель Русской православной церкви Андрей Ткачев в обращении к верующим заявил, что большие деньги и власть не приносят счастья, а лишь лишают человека покоя, сна и личной свободы. По его мнению, люди с миллионными состояниями «живут проклятой жизнью», пишет Газета.ру.
Главные тезисы протоиерея Андрея Ткачева
В ходе встречи с прихожанами священник порассуждал об обратной стороне богатства и высоких постов:
- Деньги отнимают покой и сон: Большой капитал заставляет человека работать на него в круглосуточном режиме, лишая нормального сна, здорового аппетита и радости жизни.
- Иллюзия благополучия:
- В чем заключается настоящая свобода: По мнению протоиерея, счастливее всего живут те люди, у которых нет млрд-ных состояний и колоссальной ответственности за управление государством — именно они обладают истинной внутренней свободой.