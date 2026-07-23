«Спасательная операция со шваброй». В поселке Солнечный обесточили подъезд из-за застрявшего в шахте кота

В поселке Солнечный Красноярского края домашний кот стал причиной отключения интернета в многоквартирном доме. Хвостатый пробрался в слаботочную шахту, расположенную в подъезде, где проложены линии связи. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус.Люди».

Как уточняется в публикации, абоненты дома на проспекте Молодежном внезапно лишились доступа к глобальной сети. Прибывший на вызов инженер установил, что аварию спровоцировало животное.

Жильцы обесточили здание, но извлечь пушистого нарушителя из шахты собственными силами не смогли. Тогда специалист смастерил из швабры и кабеля петлю и с ее помощью достал кота. После этого техник проверил целостность проводки, восстановил подачу электроэнергии и возвратил жителям возможность пользоваться интернетом. Отмечается, что виновник происшествия не пострадал.

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