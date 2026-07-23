Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в Москве в I полугодии 2026 года
Tenet T7 стал самым продаваемым кроссовером в Москве в I полугодии 2026 года
За первые шесть месяцев 2026 года продажи новых легковых машин в столице выросли почти на пятую часть. Аналитики «Автостата» зафиксировали смену лидера в модельном зачете: главный бестселлер прошлых периодов уступил первенство отечественному кроссоверу Tenet T7, пишет«Автостат».
Ключевые итоги авторынка Москвы за I полугодие 2026 года
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало свежие данные по столичным продажам:
- Общий объем рынка: С января по июнь в Москве реализовано 79 941 новое авто — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Топ-5 брендов по продажам:
- Haval (Китай) — 8 486 шт.
- Geely (Китай) — 7 061 шт.
- Tenet (Россия) — 6 333 шт.
- Belgee (Беларусь) — 4 774 шт.
- Lada (Россия) — 4 332 шт.
(Тиражи остальных автопроизводителей не превысили 4 тыс. единиц).
- Топ-5 популярных моделей:
- Tenet T7 — 4 115 шт. (абсолютный лидер модельного зачета)
- Geely Monjaro — 2 959 шт.
- Haval Jolion — 2 958 шт.
- Belgee X50 — 1 823 шт.
- Toyota Highlander — 1 754 шт.