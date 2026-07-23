Рогатая мафия оккупировала вход в казанское метро

Казанское метро пережило вторжение невиданных масштабов — рогатая орава в количестве десяти голов заняла площадку у станции «Альметьево», а один из смельчаков даже отметился прямо перед турникетами. Местные пассажиры в шоке, а хозяева животных спокойно пасут их на соседнем склоне. Об этом сообщает Lenta.ru.

В столице Татарстана разгорелся скандал — стадо козлов систематически наведывается к входу в подземку, и несколько раз особо наглые особи проникали внутрь вестибюля. Кульминацией стала выходка одного из вожаков — он без стеснения опорожнился прямо на асфальт, чем вызвал бурную реакцию у прохожих.

Изначально горожане предположили, что животные сбежали от хозяев и теперь бродят в поисках пропитания. Удалось выяснить, что у козлов есть владельцы, которые пасут их на ближайшем склоне, но те периодически срываются и совершают вылазки к людному месту.

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