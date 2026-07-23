Платить будут все: эксперт разрушил главный миф жителей первых этажей о лифтах
Многие жильцы первых и вторых этажей убеждены, что не обязаны оплачивать содержание лифта, так как им не пользуются. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь разъяснил нормы Жилищного кодекса РФ и рассказал, почему от этих платежей невозможно освободиться даже по решению общего собрания собственников, пишет RT.
Ключевые разъяснения и правовые нормы
Специалист напомнил юридические основания начисления платы за общедомовое имущество:
- Лифт — это общее имущество: Согласно Жилищному кодексу РФ, лифтовое оборудование относится к общедомовой собственности наравне с крышей, подвалом, чердаками и лестничными пролетами.
- Доступ к инфраструктуре: Лифт обеспечивает функционирование всего здания и предоставляет доступ не только к жилым квартирам, но и к техническим этажам.
- Обязанность для всех: Оплачивать техническое обслуживание и ремонт лифта обязаны абсолютно все собственники и жильцы многоквартирного дома, независимо от этажа проживания.
- Собрание жильцов бессильно: Даже если 100% собственников на общедомовом голосовании решат освободить жителей первых этажей от взносов за лифт, такое решение не имеет юридической силы. Порядок оплаты регулируется федеральным законодательством, и жильцы не вправе его отменять.