Платить будут все: эксперт разрушил главный миф жителей первых этажей о лифтах

Специалист напомнил юридические основания начисления платы за общедомовое имущество:

Лифт — это общее имущество: Согласно Жилищному кодексу РФ, лифтовое оборудование относится к общедомовой собственности наравне с крышей, подвалом, чердаками и лестничными пролетами.

Доступ к инфраструктуре: Лифт обеспечивает функционирование всего здания и предоставляет доступ не только к жилым квартирам, но и к техническим этажам.

Обязанность для всех: Оплачивать техническое обслуживание и ремонт лифта обязаны абсолютно все собственники и жильцы многоквартирного дома, независимо от этажа проживания.