«Празднование тоже переигрывать?»: Мостовой жестко ответил на скандальное требование «Спартака»

Экс-футболист высказался о скандальном финале и спорных судейских решениях:

Суть протеста: «Спартак» проиграл «Зениту» в серии пенальти (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти) и подал претензию по поводу проведения серии 11-метровых ударов.

Позиция Мостового по судейству: Эксперт считает, что претензии стоило предъявлять в первую очередь из-за «не совсем справедливого» пенальти, назначенного в ворота московского клуба в основное время.

Невозможность переигровки: Мостовой убежден, что переигровки матча не будет:

Проблема кадров в футболе: Ошибки арбитров, по мнению Мостового, будут продолжаться до тех пор, пока в структуре управления российским футболом не станет больше профессионалов, отдавших спорту всю жизнь.