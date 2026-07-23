«Празднование тоже переигрывать?»: Мостовой жестко ответил на скандальное требование «Спартака»
Чемпионат: Мостовой оценил шансы «Спартака» пересмотреть итог матча с «Зенитом»
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой прокомментировал протест московского «Спартака», потребовавшего переигровки матча за Суперкубок России против «Зенита». Эксперт объяснил, почему переиграть встречу невозможно, но поддержал руководство красно-белых в их желании отстаивать свою позицию, пишет Чемпионат.
Ключевые тезисы Мостового и детали конфликта
Экс-футболист высказался о скандальном финале и спорных судейских решениях:
- Суть протеста: «Спартак» проиграл «Зениту» в серии пенальти (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти) и подал претензию по поводу проведения серии 11-метровых ударов.
- Позиция Мостового по судейству: Эксперт считает, что претензии стоило предъявлять в первую очередь из-за «не совсем справедливого» пенальти, назначенного в ворота московского клуба в основное время.
- Невозможность переигровки: Мостовой убежден, что переигровки матча не будет:
- Проблема кадров в футболе: Ошибки арбитров, по мнению Мостового, будут продолжаться до тех пор, пока в структуре управления российским футболом не станет больше профессионалов, отдавших спорту всю жизнь.
- Поддержка шага «Спартака»: Несмотря на скепсис к итогову решению, Мостовой подчеркнул: «Спартак» поступает правильно — протестовать надо.