«Бунт без правил». Певица Ани Лорак призналась, что не справляется с подростком стандартными методами

Певица Ани Лорак поделилась переживаниями о том, как проходит взросление ее 15-летней дочери. Информацией артистка поделилась в беседе с изданием Starhit .

Исполнительница призналась, что диалог с ребенком в переходном возрасте порой дается непросто. Тем не менее Лорак подчеркивает: она намеренно избегает жестких ограничений и директивных указаний, делая ставку на теплоту и принятие.

«У нее продолжается непростой подростковый период, но мы работаем. Я ее поддерживаю, дарю любовь, чтобы ей стало легче. Жестких правил или советов, как с этим поскорее справиться, нет, только любовь», — приводит слова артистки источник.

Ранее сообщалось о том, что похудевшая Ани Лорак показала фигуру в оливковом топе и мини-шортах.