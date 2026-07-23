До 160 л. с. и с экономией на утильсборе: в Россию привезли новые Toyota, Kia и Renault
Autonews: в Россию привезли новые Toyota, Kia и Renault
В 2026 году на российском авторынке сформировался устойчивый тренд: покупатели и продавцы массово переориентируются на параллельный импорт автомобилей с моторами мощностью до 160 л. с. Причина — возможность существенно сэкономить на утилизационном сборе. Рассказываем, какие новинки от Toyota, Kia, Renault, VW и Suzuki уже поступили в продажу и по каким ценам, пишет Autonews.
Льготный тариф и главные автоновинки
Изменение правил расчета утильсбора сделало автомобили с небольшим объемом двигателя и мощностью до 160 л. с. наиболее выгодными для ввоза физическими лицами:
- Суть правил: Для моделей мощностью до 160 л. с. сохраняется льготная ставка, в то время как более мощные машины попадают под коммерческий тариф, из-за чего их итоговая цена резко возрастает.
- Обзор новинок и цен:
- Kia K3 (115 л. с.): Версия Premium предлагается за 3,1 млн рублей. В «базе» нет подогрева сидений, но функцию можно установить за доплату.
- Toyota Corolla (гибрид, 98 л. с.): Модель с широким набором электронных помощников и ассистентов водителя стоит 3 590 000 рублей.
- Volkswagen Tharu XR: Переднеприводный кроссовер с автоматической коробкой передач в комплектации Sharp оценили в 3 млн рублей.
- Renault Duster III поколения: Версия с механической КПП продается за 4 млн рублей, модификация с «автоматом» обойдется примерно на 100 тыс. рублей дороже.
- Suzuki Jimny (индийская сборка, 105 л. с.): Полноприводный рамный внедорожник на «механике» также пополнил ряды льготного импорта.