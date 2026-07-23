До 160 л. с. и с экономией на утильсборе: в Россию привезли новые Toyota, Kia и Renault

В 2026 году на российском авторынке сформировался устойчивый тренд: покупатели и продавцы массово переориентируются на параллельный импорт автомобилей с моторами мощностью до 160 л. с. Причина — возможность существенно сэкономить на утилизационном сборе. Рассказываем, какие новинки от Toyota, Kia, Renault, VW и Suzuki уже поступили в продажу и по каким ценам, пишет Autonews.