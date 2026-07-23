Пушистый диверсант оставил без интернета целую многоэтажку в Красноярске

В Красноярске объявили цифровой коллапс — целый дом остался без сети из-за усатого хулигана. Местный кот по кличке Барсик рухнул в подъездную шахту и лишил связи десятки квартир, пока инженер с импровизированной удочкой из швабры вызволял его из плена. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жильцы дома на Молодежном проспекте внезапно ощутили себя в каменном веке — интернет пропал, как по волшебству. Обеспокоенные соседи вызвали аварийную службу, и когда специалист прибыл на место, он обнаружил в шахте, где проходят кабели, перепуганное животное.

Хозяева Барсика и их соседи уже успели обесточить весь подъезд, чтобы питомца не ударило током, и даже приготовили валерьянку для рискованной операции по выманиванию. Однако находчивый инженер не стал полагаться на кошачьи пристрастия — он смастерил конструкцию из обычной швабры и кабеля, аккуратно подцепил бедолагу и вытащил наружу.

После спасения мужчина проверил состояние проводов, оперативно восстановил поврежденные линии и вернул свет и интернет в дом. Барсик, вопреки переживаниям жильцов, совершенно не пострадал.

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