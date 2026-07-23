Под удар попал не тот: как США случайно нацелились на запрет Mercedes-Benz

Сенат США готовит масштабное ужесточение правил для автопроизводителей, связанных с китайскими инвесторами:

Порог китайского участия: Законопроект предлагает запретить продажу подключенных автомобилей (connected vehicles) компаниям, в которых доля китайских инвесторов превышает 15%.

Положение Mercedes-Benz: Немецкий концерн попадает под ограничения, так как инвесторы из КНР (включая BAIC и владельца Geely) суммарно владеют почти 20% его акций.

Позиция Теда Круза: Глава комитета Сената по торговле Тед Круз заявил, что полный запрет Mercedes-Benz «даже не рассматривается» и документ отправлен на доработку, чтобы избежать непреднамеренного удара по немецкому бренду.

Обвинения в адрес General Motors: Круз также отметил, что за продвижением столь жестких норм стоит концерн GM, пытающийся ослабить позицию Mercedes-Benz и усилить свой бренд Cadillac. В GM эти обвинения отрицают, заявляя, что поддерживают лишь общую конкурентоспособность американского автопрома.