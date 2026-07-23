Под удар попал не тот: как США случайно нацелились на запрет Mercedes-Benz
Комитет Сената США по торговле одобрил законопроект, направленный на ограничение деятельности автопроизводителей с китайским капиталом. Жесткие нормы могут заблокировать продажи автомобилей Mercedes-Benz на американском рынке из-за того, что почти 20% акций концерна принадлежат инвесторам из КНР, сообщает Reuters.
Суть законопроекта и возможные последствия для Mercedes-Benz
Сенат США готовит масштабное ужесточение правил для автопроизводителей, связанных с китайскими инвесторами:
- Порог китайского участия: Законопроект предлагает запретить продажу подключенных автомобилей (connected vehicles) компаниям, в которых доля китайских инвесторов превышает 15%.
- Положение Mercedes-Benz: Немецкий концерн попадает под ограничения, так как инвесторы из КНР (включая BAIC и владельца Geely) суммарно владеют почти 20% его акций.
- Позиция Теда Круза: Глава комитета Сената по торговле Тед Круз заявил, что полный запрет Mercedes-Benz «даже не рассматривается» и документ отправлен на доработку, чтобы избежать непреднамеренного удара по немецкому бренду.
- Обвинения в адрес General Motors: Круз также отметил, что за продвижением столь жестких норм стоит концерн GM, пытающийся ослабить позицию Mercedes-Benz и усилить свой бренд Cadillac. В GM эти обвинения отрицают, заявляя, что поддерживают лишь общую конкурентоспособность американского автопрома.
- Переходный период: Соавтор законопроекта сенатор Берни Морено уточнил, что автопроизводителям предоставят переходный период до 2030 года для приведения структуры собственности в соответствие с требованиями или получения специальных исключений.