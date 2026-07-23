Черный дым над Москвой: историческое здание на Гончарной загорелось второй раз за сутки

В самом сердце столицы разыгралась огненная драма — старинный дом на Гончарной улице второй раз за сутки окутался едким черным дымом. Жильцы в панике покидали квартиры, а пожарные не исключают самого страшного — умышленного поджога. Об этом сообщает Lenta.ru.

ЧП произошло в одном из жилых строений в центре Москвы, которое относится к категории исторической застройки. По данным очевидцев, из окон валил густой черный дым, а по подъезду разнесся удушливый запах гари — люди вызывали спасателей и самостоятельно начали эвакуацию, опасаясь, что огонь перекинется на соседние этажи.

Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание, но тревожный осадок остался: это уже второй пожар в этой квартире за одни сутки. Предыдущее возгорание тушили накануне вечером, и теперь у дознавателей есть веские основания подозревать злой умысел.

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