«Девять правил борьбы с немецкими танками»: где в Подмосковье можно прикоснуться к величию советской армии
В Красногорске стартует выставка, где можно узнать все о военной пропаганде
Фото: [Пресс-служба Красногорского филиала Музея Победы]
С начала года подмосковные государственные музеи посетили более миллиона человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Несмотря на летние каникулы, в учреждениях культуры продолжают проводить мероприятия и открывать новые выставки. В Красногорском филиале Музея Победы скоро стартует выставка, посвященная Курской битве. Экспозиция в деталях расскажет об одном из главных сражений Великой Отечественной войны и познакомит с бытом солдат Красной армии. Мы собрали три основные причины, почему стоит приехать в Красногорск всей семьей и прикоснуться к истории Великой Победы.
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: УКРОТИТЕЛИ «ТИГРОВ»
В музее 18 августа откроется выставка «Укротители „тигров“, посвященная 80-й годовщине победы в Курской битве. Здесь расскажут о быте советских солдат и о самом сражении, которое стало ключевым и переломило ход Великой Отечественной войны. Также посетители смогут познакомиться с редкими предметами боевой экипировки танкистов, участвовавших в Курской битве.
«Посетители через такие детали экипировки смогут больше узнать об одном из главных событий в истории Великой Отечественной войны»,
— поделилась руководитель Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.
Фото: [Пресс-служба Красногорского филиала Музея Победы]
Она добавила, что на выставке будут представлены оригинальные экспонаты: полевые танковые очки, кобура сигнального пистолета, личные вещи военных и солдатская книжка.
ПРИЧИНА ВТОРАЯ: СИЛА УБЕЖДЕНИЯ
В Красногорском филиале Музея Победы особое внимание уделяют тому, как во времена войны действовала пропаганда. Поэтому многие экспонаты новой выставки будут посвящены именно этому направлению. Здесь можно будет познакомиться с раритетными листовками и плакатами военного времени, направленными на поддержание боевого духа советских солдат.
«Особый интерес представляет листовка „Девять правил борьбы с немецкими танками“. Отдельная часть выставки посвящена теме победы советских войск в Курской битве в средствах печати»,
— отметила Светлана Любенкова.
Как освещали итоги битвы во вражеской пропаганде, можно будет узнать, посмотрев разворот газеты для немецких солдат «Front Illustrierte» № 24 от сентября 1943 года.
ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: ПРАВДА ПРО НАУКУ
В музее также можно узнать о том, как работала советская военная администрация того времени. Например, после войны Советский Союз помогал восстановить в Германии образование и науку. Как велась эта работа, можно узнать из документов и газет, собранных на выставке.
«Также в Красногорск работники НКВД во время войны привозили немецких военнопленных»,
— рассказала руководитель Красногорского филиала Музея Победы.
С помощью документов и протоколов на выставке расскажут, как работали с немецкими офицерами, находящимися в плену, наши спецслужбы.
6+, подробности в Красногорском филиале Музея Победы.
Кстати!
Скоро здесь также отроется выставка, рассказывающая о героях-комсомольцах и о том, какую роль играл комсомол в годы Великой Отечественной войны. Посетители познакомятся с оригинальными значками, вымпелами, редкими документами, плакатами и предметами одежды комсомольцев.
Ранее стало известно, как музей-заповедник «Усадьба Мураново» отметит годовщину открытия.