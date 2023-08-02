Легендарная подмосковная усадьба отмечает годовщину со дня открытия

Музею-заповеднику «Усадьба Мураново» (Пушкинский городской округ) исполнилось 103 года со дня основания. В рамках празднования даты здесь на днях состоится третий литературный фестиваль «Проект: Поэт».

С творческими номерами выступят известные артисты Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Екатерина Гусева и другие. Для гостей фестиваля по-прежнему в музее будут открыты залы экспозиций, пройдут открытые литературные уроки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открывается регистрация зрителей на финал «Кубка Александра Овечкина».

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