«Динамо» подарило ЦСКА Зимний кубок, «Спартак» не обыграл «Астану», «Зенит» арендовал Дурана: новости РПЛ

Команды Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжают подготовку ко второй части сезона, проводя контрольные матчи и внося последние изменения в свои составы.

ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ

В Абу-Даби завершился четвертый Зимний кубок РПЛ. Во вторник, 10 февраля, были сыграны два заключительных матча турнира.

В первой игре ЦСКА в серии пенальти одолел «Зенит» — 2:2 в основное время, 4:3 по пенальти. В составе армейцев отличились Кирилл Глебов и Жоао Виктор, за «Зенит» забили Вендел и Дуглас Сантос.

Перед последним матчем турнира на победу в нем претендовали три команды. Причем шансы ЦСКА расценивались как незначительные. Армейцев устроила бы только победа «Динамо» над «Краснодаром» со счетом 1:0 или 2:1. Более крупная победа бело-голубых делали их победителями Зимнего кубка, «Краснодару» же достаточно было не проиграть в основное время.

Устраивающий «Краснодар» счет держался до 87-й минуты, когда единственный мяч забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб. Таким образом, бело-голубые подарили победу в турнире ЦСКА. Занятно, что армейцы стали обладателями трофея, не выиграв ни одного матча в основное время (три ничьи, две победы по в серии пенальти). «Динамо» финишировало на втором месте, «Краснодар» откатился на третью позицию, а прошлогодний победитель «Зенит» занял четвертое место.

«Спартак» сыграл вничью с «Астаной»

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» завершил второй сбор в Дубае матчем с одной из сильнейших команд Казахстана. Красно-белые имели огромное преимущество в матче с «Астаной», и уже на 11-й минуте Александер Джику добил мяч в ворота после розыгрыша углового. На 71-й минуте спартаковцы несогласованно сыграли в защите и пропустили ответный мяч. После этого команда Хуана Карлоса Карседо упустила несколько стопроцентных моментов.

Ранее «Спартак» на втором сборе обыграл армянский «Пюник» (2:0) и китайский «Далянь» (1:0). На третьем сборе красно-белые планируют сыграть с «Ростовом» (21 февраля) и казахским «Елимаем» (23 февраля).

Еще в одном контрольном матче вторника «Акрон» одолел китайский «Далянь Инбо» со счетом 2:1. В составе тольяттинцев отличились Роберто Фернандес и Жилсон Беншимол, который забил свой четвертый мяч на сборах.

«Зенит» арендовал Дурана

Фото: [ ФК «Фенербахче» ]

Петербургский «Зенит» арендовал до конца сезона колумбийского нападающего Джона Дурана. Футболист принадлежит «Аль-Насру», но в первой половине сезона был в аренде в «Фенербахче».

Форвард известен своим непростым характером. В Саудовской Аравии он не смог терпимо относиться к мусульманским ценностям, а в «Фенере» конфликтовал с Доменико Тедеско. Дуран сыграл 21 матч за турецкий клуб во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три передачи

Аренда обойдется «Зениту» в €2,75 млн. Зато, как отметил председатель правления петербургского клуба Константин Зырянов, зарплату игрока на себя взял «Аль-Наср». «Зенит» получит право выкупить игрока по окончании сезона, но это необязательная опция.

Козлов все-таки перейдет в ЦСКА

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, видимо, все-таки перейдет в ЦСКА. О трансфере 21-летнего футболиста молодежной сборной России говорили как о почти совершившемся факте: Козлов прошел медосмотр в армейском клубе, интерес к нему подтверждал Фабио Челестини. Однако после этого хавбека заметили вновь тренирующимся с «Краснодаром».

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев пояснил, что трансфер на самом деле почти завершен, но осталось доработать несколько деталей. Функционер попросил подождать пару дней, никаких подводных камней он не видит.

Козлов мало играл за «Краснодар» в чемпионате, но в Кубке России в восьми матчах оформил 5+4.

«Краснодар» перекупает лидера «Пари НН»

Уругвайский нападающий «Пари НН» Хуан Боселли проходит медосмотр перед оформлением трансфера в «Краснодар». По данным источника «Чемпионата», «быки» заплатят за переход 60 млн руб. плюс возможны бонусы до 30 млн руб.

Боселли в 20 матчах сезона забил 10 мячей — 26-летний форвард проводит лучший отрезок в своей карьере. А не слишком высокая трансферная цена объясняется тем, что летом у уругвайца заканчивается контракт с «Пари НН».

Перемены в «Ахмате»

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

«Пари НН» лишился еще одного игрока. Полузащитник волжан Валерий Царукян на правах аренды остаток сезона проведет за «Ахмат». Для «Пари НН» это, конечно, не столь существенная потеря, как Боселли. В нынешнем сезоне Царукян провел лишь шесть матчей в чемпионате и Кубке России, проведя на поле в общей сложности 210 минут.

Кроме того, «Ахмат» расстался с центральным защитником Надером Гандри. Договор расторгнут по соглашению сторон. Где продолжит карьера 30-летний футболист сборной Туниса, который был игроком основы грозненского клуба, пока неизвестно.