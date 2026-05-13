Перец и карри: врач заявила, что тяга к острому оказалась древним защитным механизмом от бактерий

Оказывается, тяга к острому — не просто гастрономическое хулиганство, а древний защитный механизм. Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru объяснила: привычка перчить все подряд исторически сформировалась в регионах с антисанитарией и высоким уровнем инфекций — пряности реально помогали выживать, сдерживая бактерий и паразитов.

По ее словам, однако есть у этого кулинарного наследия и современный бонус: специи отлично помогают худеть. Когда человек садится на диету и вынужден жевать пресную куриную грудку с паровыми овощами, именно приправы спасают от кулинарной депрессии и срывов. Более того, некоторые из них обладают липолитическим эффектом — то есть активно расщепляют подкожный жир.

Однако у этого острого счастья есть обратная сторона, и она слизистая. Диетолог предупреждает: если уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно с пищеводом и желудком, перец и специи могут спровоцировать болезненные воспаления и обострения. Так что универсального рецепта нет: кому-то карри и чили помогают сжигать жир и стимулировать иммунитет, а кому-то приносят изжогу и гастрит. Главное правило — знать свою меру и состояние своего ЖКТ, прежде чем объявлять войну пресной еде.

Ранее был назван топ неожиданных продуктов, вызывающих изжогу.