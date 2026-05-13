Срок защиты чипов Visa и Mastercard истек: эксперт предупредила о технической уязвимости продленных карт

Пользоваться международными платежными системами Visa и Mastercard внутри России сейчас — занятие рискованное, и дело не в санкционной риторике, а в голой технике. Как пояснила NEWS.ru доцент РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили, с 1 января 2025 года у большинства продленных карт этих систем истек срок действия сертификатов безопасности.

По ее словам, без действующего сертификата чип на карте больше не подтверждает, что соответствует мировым стандартам защиты. А это значит, что данные клиентов и деньги на счетах становятся лакомой целью для мошенников — уязвимостей прибавилось серьезно.

Эксперт подчеркнула, что Банк России, кстати, заранее предупреждал всех владельцев таких продленных карт о грядущей проблеме. Но теория — одним, а практика — другим. Помимо прямой угрозы взлома, есть и бытовая неприятность: некоторые POS-терминалы на кассах могут просто отклонить платеж, сославшись на просроченный сертификат. И это не глюк техники, а закономерная блокировка. Фактически использование таких карт превращается в лотерею: вроде бы карта не просрочена, а безопасность и проходимость операций уже под большим вопросом. Необходимо не игнорировать этот нюанс и по возможности переходить на альтернативные внутрироссийские инструменты, пока старые карты не стали дверью для злоумышленников.

