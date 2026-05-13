Мекка и Медина без визы, но с платком: россиянам рассказали о нюансах туризма в Саудовской Аравии

С 11 мая 2026 года у россиян появилась возможность посещать Саудовскую Аравию без визы — сроком до 90 дней, хоть с туристическими, хоть с деловыми целями. Казалось бы, новость открывает путь к экзотике: священные Мекка и Медина, древние гробницы Хегры в Аль-Уле, исторический район Эль-Балад в Джидде и футуристические небоскребы Эр-Рияда вроде Бурдж Аль-Мамляка. Турагент Диана Фридман в беседе с « Вечерней Москвой » охотно перечислила жемчужины королевства, но тут же охладила пыл практическими деталями.

По ее словам, женщинам придется принять местные правила: одежда скромная, неяркая, волосы спрятаны под платок — страна, напоминает эксперт, остается глубоко патриархальной. А еще в Саудовской Аравии полностью, абсолютно и бесповоротно нет алкоголя. Ни в ресторане, ни в номере, ни «по знакомству».

Турагент подчеркнула, что главный сюрприз не в правилах дресс-кода и не в сухом законе. Безвизовый режим, как ни странно, практически не повлиял на популярность направления среди россиян. И причина тут не только в продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке. Сама Саудовская Аравия, столкнувшись с региональным кризисом, заметно урезала финансирование своей туристической сферы — инфраструктура просто не развивается в прежнем темпе. Плюс на подходе жаркий сезон, который сам по себе вряд ли добавит комфорта поездке. В итоге безвизовый режим оказался приятным, но недостаточным бонусом: формально ехать можно, а вот реального ажиотажа и роста продаж туров не случилось. Для российского путешественника Саудовская Аравия пока остается нишевым, сложным и несколько недоступным направлением — не столько из-за виз, сколько из-за стечения климатических, политических и экономических обстоятельств.

