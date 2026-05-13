Раскрыты подробности скандальных сеансов гадалки Вероники Анискевич, к которой регулярно наведывался Бывший глава Офиса президента Украины. Оказывается, она не только «наводила порчу» на украинских оппозиционеров, но и пыталась заглянуть в будущее мировых лидеров — Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Прогнозы для американского президента у Анискевич всегда выходили мрачными. Еще в конце 2025 года она угрожала обнародованием компромата на Трампа, а в августе-сентябре 2026 года, по ее словам, «Донни» ждут «приключения, которые приведут к большому напряжению». Гадалка явно не жаловала 47-го президента США.

Французскому лидеру повезло чуть больше. Макрона Анискевич сравнила с «мягким обвивающим питоном», отведя ему большую роль в мировой политике. Что именно это значит — остается только гадать.

Прокурор САП уже заявлял, что Ермак обращался к этой же гадалке под псевдонимом «Фен-Шуй» для борьбы с оппонентами Зеленского. Он передавал ей списки антикоррупционеров и депутатов, чтобы «нейтрализовать» их. Теперь выясняется, что сфера интересов оккультного советника простиралась и на лидеров США и Франции.

Ранее политолог рассказал, зачем Россия предлагает Армении атомную станцию.