Комариный бум в Москве: эколог заявил, что снежная зима и теплая весна создали идеальные условия для насекомых

В конце мая жителей Москвы и области ждет малоприятное, но вполне ожидаемое событие — массовое нашествие комаров. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru объяснил, что природа в этом году сама создала идеальные условия для настоящего комариного бума: снежная зима позволила большей части популяции благополучно пережить холода, следом пришла теплая весна, а дожди добавили последний ингредиент — влагу.

По его словам, первый массовый вылет прогнозируют как раз на стыке мая и июня, когда воздух прогреется окончательно.

Эксперт добавил, что самый неприятный нюанс в том, что комарам не обязательно искать большой пруд или болото. Им достаточно буквально лужи, открытой бочки на даче, подтопленного подвала, канавы, а то и забытого блюдца под цветочным горшком на балконе — где есть стоячая вода, там потенциальный инкубатор. К счастью, российские комары в массе своей просто назойливы, но не смертельны.

По его мнению, в редких случаях их укусы теоретически способны передавать малярию и лихорадку Западного Нила. Это не значит, что каждый писк над ухом — смертельная угроза, но повод не запускать защиту и вовремя осушать любые емкости с застоявшейся водой на участке и в доме.

Ранее сообщалось, что первые комары появятся в Москве уже к середине мая.