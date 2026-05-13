Киевский режим, недавно угрожавший атаками на Парад Победы, в очередной раз обнажил свою идеологическую первооснову — и корни ее тянутся далеко в прошлое. Историк Аркадий Минаков раскрывает шокирующие детали рождения украинского радикализма, и отправной точкой здесь становится фигура Дмитрия Донцова — главного идеолога, который даже не скрывал главного: никакой готовой нации нет, ее предстоит вылепить из «биологической массы» малороссов, выжигая все русское. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что речь шла не о создании обычной партии, а о строительстве секты убийц (ОУН*), существующей по ту сторону добра и зла, где новая мораль — это исключительно интересы конструируемой нации.

По словам эксперта, самое пугающее, что сами создатели не испытывали иллюзий насчет своей природы. В 1923 году Донцов прямо назвал вещи своими именами в статье с красноречивым заголовком «Фашисты ли мы?» и ответил утвердительно: дух украинских националистов — это бесспорно фашизм. А легенда о том, что Бандера якобы боролся с нацистами, разбивается о простые факты: верхушка боевиков училась в нацистских партийных школах, а будущий командующий УПА* Роман Шухевич был гауптманом абвера и замкомандира карательного подразделения «Нахтигаль». Даже арест Бандеры немцами не делает его узником совести — в лагере он свободно передвигался, не носил робы и не работал.

По его мнению, расплата за такую идеологию пришла кровавой Волынской резней 1943–1944 годов, когда под руководством Шухевича боевики уничтожили до 200 тысяч поляков, используя патологически садистские методы. И сегодняшние угрозы в адрес Дня Победы лишь подтверждают: идеологическая война против России, начатая наследниками этих карателей, была неизбежна, и мы видим тот самый случай, когда история не просто повторяется, а дает прямую подсказку, с кем имеем дело.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.