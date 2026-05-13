Энергетический пазл: политолог рассказал, зачем Россия предлагает Армении атомную станцию

Российское предложение построить в Армении новую атомную электростанцию — это не просто энергетический проект, а многослойный геополитический пазл. С одной стороны, для Еревана это реальное решение давней проблемы: страна испытывает дефицит мощностей, и крупная АЭС на десятилетия обеспечила бы ее дешевой электроэнергией, укрепив устойчивость всей экономики. С другой — многие эксперты видят в инициативе Москвы попытку привязать к себе ускользающего партнера на фоне его явного дрейфа в сторону Евросоюза. Однако политолог Николай Топорнин уверен: строительство станции и движение в ЕС вовсе не исключают друг друга. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, это крупный инфраструктурный контракт, а не политическая присяга. Самый наглядный пример — Венгрия: член Евросоюза, числящийся в списке недружественных России государств, тем не менее продолжает возводить у себя российскую АЭС. Так что Армения вполне может взять выгодное предложение (и очевидно, что Москва выступит главным кредитором), а через пять лет снова говорить о евроинтеграции.

Эксперт подчеркнул, что итог же зависит не от реакторов, а от избирателей. Если партия Пашиняна победит на июньских выборах, вопрос о сближении с ЕС вполне может вынести на референдум. И в случае народной поддержки Еревану придется сворачивать евразийскую интеграцию — никакая АЭС этот курс уже не переломит. То есть атомный реактор останется просто атомным реактором: важным, полезным, но политически нейтральным инструментом, который не отменяет суверенного выбора.

Ранее Кремль озвучил Еревану позиции по ЕАЭС, ЕС и Карабаху.