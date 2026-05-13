Иммунодефицит и гормоны: врач пояснила, почему весной обостряются гинекологические проблемы

Весеннее обострение гинекологических заболеваний — это не миф и не совпадение, а закономерный результат целого комплекса изменений в женском организме. Акушер-гинеколог Татьяна Ковзель объясняет: главный провокатор — накопившийся за зиму иммунодефицит. Недостаток ультрафиолета привел к дефициту витамина D, который напрямую участвует в синтезе антимикробных пептидов на слизистых. Без этой защиты полезная лактофлора влагалища угнетается, а условно-патогенные микроорганизмы, дремавшие всю зиму, просыпаются и начинают бурно размножаться. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, второй удар наносит гиповитаминоз. Нехватка витаминов А, Е, группы В и железа нарушает регенерацию эпителия, делая слизистые рыхлыми и уязвимыми. Даже незначительное изменение рациона весной, когда свежих овощей и фруктов еще кот наплакал, а организм истощен, становится триггером для рецидива хронического воспаления. Добавьте сюда гормональные качели: меняется продолжительность светового дня, что влияет на работу гипоталамо-гипофизарной системы, а через нее — на яичники. Колебания эстрогена и прогестерона меняют кислотность влагалищной среды и вязкость цервикальной слизи, которая в норме защищает матку от инфекций. При гормональных скачках ее барьерные свойства падают — именно поэтому весной так легко обостряются хронический аднексит или эндометрит.

Врач обращает внимание и на поведенческие факторы. Женщины часто слишком рано меняют гардероб: тонкие колготки, короткие куртки, легкие пальто — все это ведет к спазму сосудов малого таза, нарушению кровообращения и снижению местного иммунитета. Но есть и обратная сторона медали: в сырую, но уже не морозную погоду многие начинают чрезмерно утепляться, носить синтетическое термобелье, которое создает парниковый эффект. А это прямой путь к кандидозу — грибок Candida обожает тепло, влагу и отсутствие вентиляции. Плюс весной традиционно активизируется половая жизнь: новые отношения, отказ от барьерной контрацепции в пользу постоянного партнера. Однако на фоне ослабленного иммунитета даже собственная условно-патогенная флора может вызвать бурную реакцию, не говоря уже о контакте с новыми микроорганизмами. Особенно коварен урогенитальный герпес: его рецидивы весной случаются чаще не только из-за иммунитета, но и из-за аллергической перестройки организма — высокий уровень гистамина повышает проницаемость тканей.

По ее мнению, профилактику следует начинать заранее: пропить курс витамина D в дозировке 1000–2000 МЕ (после консультации с врачом), добавить омега-3 и поливитамины с железом. Пересмотреть рацион: убрать сладости и сдобу, которые подкармливают кандиду, и добавить кисломолочные продукты с живыми культурами — они поддерживают влагалищный микробиом через кишечник. Соблюдать гигиену гардероба: носить хлопковое белье и избегать переохлаждения поясницы. Интимная гигиена весной должна быть максимально щадящей: никакого мыла с антибактериальными компонентами, только мягкие гели с молочной кислотой и не чаще одного раза в день. Наконец, запланировать визит к гинекологу даже при отсутствии жалоб. Весеннее обострение действительно легче предупредить, чем лечить затянувшийся рецидив, поэтому не стоит игнорировать первые звоночки — легкий зуд, необычные выделения или дискомфорт внизу живота.

Ранее гинеколог Лордкипанидзе не исключил, что курение вейпов может привести к обострению молочницы.