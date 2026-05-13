Сезон клубники в России: диетолог пояснила, почему есть ее лучше с умом

В России стартовал сезон клубники, и это именно тот случай, когда радость от первой ягоды имеет под собой вполне конкретную финансовую основу: всего за месяц отечественный урожай подешевел почти на треть. Но диетолог Елена Соломатина в беседе с « Вечерней Москвой » советует набрасываться на яркие корзинки не сломя голову, а с пониманием дела.

По ее словам, польза здесь реально огромная. Клубника — настоящий витаминный заряд: витамина С в ней столько, что иммунитет скажет спасибо. Плюс биофлавоноиды, которые работают как антивозрастной агент, защищают сердце и сосуды и даже помогают в профилактике онкологии. А благодаря высокому содержанию воды эта ягода еще и считается диетическим продуктом, помогая поддерживать водный баланс без лишних калорий.

Врач предупреждает: клубника — серьезный вызов для желудка, особенно если у вас есть склонность к повышенной кислотности. На голодный желудок ее есть категорически не рекомендуется — можно заработать обострение гастрита или еще чего похуже. Далее: часто ягоду выращивают с нитратами, а если ее везут издалека, то для сохранности обрабатывают дифенилом — веществом, которое бьет по печени и почкам. Опознать такую клубнику просто: она будет неестественно влажной и маслянистой на ощупь.

По ее мнению, клубника — один из сильнейших природных аллергенов. Аллергикам она противопоказана железно, а детям ее надо давать с хирургической аккуратностью, отслеживая любую необычную реакцию. Но даже если вы всю жизнь ели клубнику ведрами, это не значит, что безнаказанно можно съесть их снова — передозировка способна вызвать аллергоподобные симптомы у кого угодно. Золотая середина, по мнению диетолога, — не больше полукилограмма в день, причем разделив эту порцию на несколько раз, буквально по горсти за прием. Сезон клубники прекрасен, но лучше есть ее маленькими радостями, а не большими тазами.

