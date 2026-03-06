«Динамо» после рестарта сезона — два разгрома и девять голов: что Гусев сделал с командой

Московское «Динамо» мощно ворвалось в футбольную весну. В 19-м туре бело-голубые легко разгромили «Крылья Советов» (4:0), а затем в кубковом противостоянии унизили «Спартак» (5:2).

Результаты тем более удивительны, что в первой части сезона «Динамо» было едва ли не самой критикуемой командой. На зимнюю паузу бело-голубые ушли на десятом месте в РПЛ, а в ноябре в отставку подал главный тренер команды Валерий Карпин. До конца сезона руководить «Динамо» назначили Ролана Гусева.

Скидка на соперников

Сразу оговоримся, что делать далеко идущие выводы после такого отрезка преждевременно. Тем более что в успехах «Динамо» «виноваты» и его соперники.

«Крылья Советов», по мнению экспертов, прямо сейчас являются чуть ли не самой разобранной командой РПЛ. У самарцев неплохой состав, но клуб переживает нелучшие финансовые времена, и задержки по зарплате не особо мотивируют футболистов.

«Спартак» — конечно, далеко не «Крылья». Большую часть матча красно-белые владели инициативой, сравняли счет, упустили несколько голевых моментов, а в середине второго тайма необъяснимо развалились. Конечно, нужно отдать должное звериному инстинкту «Динамо», которое сполна воспользовалось этим странным замешательством соперника — четыре гола за 16 минут. Но как бы повела себя команда, доведись ей отыгрываться, что вполне могло случиться по ходу матча?

Исправление ошибок Карпина

При Валерии Карпине многие футболисты «Динамо» откровенно страдали. Игроки не всегда понимали требования тренера, некоторые просто сходили с ума от его жестких установок по режиму.

Теперь же многие динамовцы отмечают, что обстановка в команде стала гораздо менее нервозной. Это несомненная заслуга нового тренера.

Вскоре после отставки Карпина Ролан Гусев не очень ловко высказался о проблемах команды в обороне. Это прозвучало некорректно по форме, но по существу было правдой. «Динамо» слишком много допускало у своих ворот. Динамовские вратари были не особо приспособлены к розыгрышу мяча ногами, на чем настаивал Карпин. При Гусеве «Динамо» стало играть менее вычурно в обороне, сократив количество ошибок, — «зачем делать сложным то, что проще простого».

«У нас атакующая команда, но мы делаем шаг вперед и в плане обороны. В тренировочном процессе у нас очень много работы, направленной как на командные взаимодействия в обороне, так и индивидуальные моменты. Конечно, было бы хорошо, если бы мы столько забивали в каждом матче. Но игра на игру не приходится, сегодня получилось так», — сказал Гусев после победы над «Спартаком».

Конечно, защита «Динамо» все еще не выглядит сверхнадежной — от «Спартака» пропустили два и могли как минимум еще столько же, если бы не спасал Андрей Лунев. Но, по крайней мере, пока не видно глупых ошибок, без которых ранее не обходился почти каждый матч «Динамо».

Изменения в составе

У «Динамо» солидная обойма игроков, и при Гусеве место в составе получили те, кто у Карпина явно входил в число «нелюбимых» футболистов. В частности, речь о Муми Нгамале и Дмитрии Скопинцеве. Нгамале на доверие тренера ответил 3+1 в двух матчах, а Скопинцев выдает огромный объем черновой работы.

Зато, похоже, плотно присел на лавку ростовский протеже Карпина Даниил Глебов. Место в опорной зоне заняли Рубенс Диас и Александр Кутицкий. А в распоряжении Гусева есть еще и Даниил Фомин. Таким образом, Гусев настойчиво продвигает свое видение футбола и роли в команде отдельных игроков.

Отчасти изменилась и игра главной звезды команды Бителло. При Карпине бразилец чаще занимал позицию восьмерки, а у Гусева он выходит левым вингером. На этом месте у Бителло испытывает чуть меньше давления и получает больше возможности для креативных решений. Со «Спартаком» бразилец отдал две голевые и забил сам, правда, гол отменили из-за офсайда.

В ближайшем туре «Динамо» ждет «дружеское» дерби с ЦСКА, 18 марта — ответный матч с разозленным «Спартаком», 22 марта — игра с «Зенитом». Отрезок до конца марта позволит понять, насколько «Динамо» готово к серьезной борьбе. Но пока это самая яркая команда РПЛ.