«Динамо» прибило «Спартак» в дерби, «Краснодар» впервые потерял очки: обзор седьмого тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился седьмой тур, который принес целый ряд неожиданных результатов. Так, очки потеряли команды, занимавшие три первые строчки перед началом тура.

Лучший матч «Динамо», худший — «Спартака»

После матча на «ВТБ Арене» неоднократно звучала фраза: «Динамо» провело лучший матч в сезоне, а «Спартак» — худший. У красно-белых просел центр из-за болезни Эсекьеля Барко и травмы Руслана Литвинова. Вышедший на левый фланг защиты новичок Виктор Парада игру провалил — пока кажется, что «Спартак» ошибся с этой покупкой. Хуан Карлос Карседо слишком поздно начал делать замены — Мирлинд Даку вышел на подмогу лишь за 15 минут до конца. Все это и обеспечило действительно худший матч «Спартака» в сезоне.

«Динамо» же заметно улучшило физические кондиции, прессинговало удачно весь матч, успешно работало на подборах и в целом выглядело гораздо агрессивнее и конкретнее.

При этом счет открыл «Спартак» — Данил Пруцев проткнул мяч мимо вратаря в контратаке на 21-й минуте. Но уже на 25-й Ярослав Гладышев обокрал завозившегося Наиля Умярова и закрутил в девятку, а на 34-й Артур Гомес замкнул прострел Хуана Касереса.

На 72-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после глупого удаления Константина Тюкавина. Юный Иван Сорокин даже забил, но гол отменили из-за офсайда.

Неожиданное поражение «Зенита»

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

«Зенит» против ЦСКА, вероятно, провел лучший по качеству игры матч с начала сезона, но неожиданно проиграл. Петербуржцы доминировали в начале игры, и ворота армейцев дважды спасала перекладина. Гол казался неминуемым, и в конце первого тайма состоялся — но в ворота «Зенита».

Александр Соболев в своей штрафной попал локтем в лицо сопернику, и Иван Обляков реализовал пенальти, уведя свою команду лидером после травмы.

Во втором тайме «Зенит» продолжил наседать, на 84-й Соболев ударом головой сравнял, а еще претендовал на пенальти: теперь в лицо попали ему самому. Нападающий считает, что эпизод был идентичный тому, после которого 11-метровый назначили в ворота «Зенита». Но на этот раз судьи нарушения не увидели. А уже в компенсированное время шальная атака ЦСКА завершилась победным голом. Денис Адамов с первым ударом справился, но Иван Обляков добил в ворота. 2:1.

«Краснодар» потерял первые очки

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Краснодар» выиграл шесть матчей подряд на старте РПЛ, но неожиданно забуксовал в матче с «Крыльями Советов». При этом все для «быков» складывалось наилучшим образом. Прошло чуть более четверти часа, а команда уже вела 2:0. Сначала первый мяч в сезоне забил Джон Кордоба, а затем Батчи практически повторил удар из матча со «Спартаком».

Но во втором тайме Иван Олейников дважды ассистировал Амару Рахмановичу, и самарцы сравняли счет (2:2). Олейников был признан лучшим игроком матча, и кажется, это была его последняя игра за «Крылья». Полузащитник переходит в ЦСКА, а не в «Рубин», с которым до этого вроде бы обо всем договорился. Казанцы даже выпустили возмущенное обращение.

«Во втором тайме, наверное, неправильно действовали с точки зрения отношения к игре. Если даже что‑то не получалось, нужно играть максимально надежно, организованно в обороне. Пропустили гол, добавили нервозности, были моменты, чтобы забивать третий мяч, не воспользовались. В итоге та игра, которая складывалась очень хорошо, за счет наших ошибок превратилась в ничейную», — констатировал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Красивая история Андрея Мостового

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Андрей Мостовой, прозябавший на скамейке «Зенита», перешел в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона. Полузащитник вернулся в свой родной клуб и в первом же матче принес тонущему «Локо» важнейшую победу.

«Локомотив» обыграл «Балтику» со счетом 1:0. На 85-й минуте Мостовой четко пробил в угол после скидки Николая Комличенко. Для железнодорожников это первая победа в чемпионате. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев признал, что исход матча решил класс игроков атаки. У «Локомотива» его точно стало больше, после прихода Мостового.

Результаты других матчей и турнирное положение

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

«Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью — 1:1. Результат вполне предсказуемый — для обеих команд это четвертая ничья в чемпионате. Жак Сиве открыл счет с пенальти, Эгаш Касинтура после перерыва сравнял.

Махачкалинское «Динамо» продолжает держаться в группе лидеров после победы над «Родиной» (2:0). Москвичи с восьмой минуты играли вдесятером из-за удаления Германа Онугхи. Во втором тайме «Динамо» реализовало численное преимущество голами Гамида Агаларова и Хуссема Мрезига.

«Оренбург» в пятый раз подряд сыграл вничью, поделив очки с «Акроном» (2:2). Уральцы вели после первого тайма благодаря голу Гедеона Гудины. Во втором тайме «Акрон» перевернул игру мячами Дуду Родригеса и Жилсона Беншимола, но Алешандре Жезус спас для «Оренбурга» ничью.

«Ростов» обыграл дома «Факел» (3:1). Три ростовских гола уместились в восемь минут второго тайма — с 56-й по 64-ю минуту. Отличились Алексей Миронов, Константин Кучаев и Умар Сако. Воронежцы в концовке огрызнулись мячом Александра Кокшарова.

«Краснодар» сохраняет лидерство с 19 очками, ЦСКА переместился на вторую строчку (15), далее идут «Динамо» и «Спартак» (по 13), «Зенит» и махачкалинское «Динамо» (по 12).

В середине турнирной таблицы располагаются «Балтика» и «Рубин» (по 10), «Оренбург» и «Ростов» (по 8), «Ахмат» и «Крылья Советов» (по 7). «Локомотив» (6) все еще находится в зоне стыковых матчей. Начинают отставать «Родина» и «Акрон» (по 4), замыкает турнирную таблицу «Факел» (2).