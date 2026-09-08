Более 700 россиян установили самозапрет на азартные игры через МФЦ

С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу федеральный закон, предоставляющий гражданам возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. За первую неделю действия механизма более 700 россиян воспользовались новым правом, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития.

По данным ведомства, по состоянию на 6 сентября через многофункциональные центры было принято 717 заявлений о включении в специальный перечень лиц, ограничивающих себя от посещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов. В министерстве уточнили, что речь идет именно о заявлениях, поданных лично в МФЦ.

Закон предусматривает два способа подачи заявления: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность документа, либо в электронной форме через портал «Госуслуги» с использованием простой или усиленной электронной подписи. Минимальный срок действия самозапрета составляет 12 месяцев, при этом досрочная отмена ограничения по собственному желанию законом не допускается.

В Минэкономразвития пояснили, что новый механизм призван помочь гражданам, которые осознают свою склонность к игровой зависимости и хотят защитить себя от неконтролируемых трат и финансовых потерь. Внесение в реестр блокирует возможность заключения договоров с организаторами азартных игр на весь указанный срок. Ведомство также напомнило, что параллельно с заявительным порядком сохраняется возможность судебного признания гражданина игроманом с последующим ограничением дееспособности, однако новый механизм значительно упрощает процедуру для желающих обезопасить себя добровольно.

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