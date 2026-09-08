Блогер Алексей Столяров попал в ДТП в Москве вместе с женой

Блогер Алексей Столяров попал в ДТП на Рублевском шоссе в Москве вместе со своей женой Верой Бонд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости .

По предварительным данным, в аварии столкнулись четыре автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщает Telegram-канал Mash.

Столяров находился за рулем автомобиля в момент столкновения. По словам блогеров, никто из участников аварии не получил травм.

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