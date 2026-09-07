Исследование связало молочные продукты перед сном с бессонницей и кошмарами

Употребление некоторых продуктов перед сном может быть связано с ухудшением качества сна, бессонницей и ночными кошмарами. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology, сообщает Daily Mail .

В исследовании участвовали 1082 студента со средним возрастом около 20 лет. В течение месяца они оценивали качество сна с помощью специального опросника.

Наиболее выраженные проблемы со сном исследователи обнаружили среди участников, которые перед сном употребляли молочные продукты, десерты, мясо и острую пищу. Отдельно была отмечена связь между непереносимостью лактозы и ночными кошмарами: у людей с лактазной недостаточностью нарушения сна встречались чаще независимо от выбранного перекуса.

При этом около 20% участников сообщили об улучшении сна после употребления перед сном фруктов, овощей и травяного чая.

Специалисты также предупреждают, что хроническая бессонница может быть связана с заболеваниями, требующими лечения. В частности, причиной нарушений сна иногда становится обструктивное апноэ, сопровождающееся остановками дыхания и способное повышать риск проблем с давлением и сердечным ритмом.

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