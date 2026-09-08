В России хотят упростить установку зарядок для электромобилей в домах

Зарядные станции для электромобилей предложили отнести к базовым коммунальным услугам, чтобы устанавливать их в многоквартирных домах без решения общего собрания собственников. Инициатива вошла в дорожную карту АПОЭ на 2026–2030 годы, представленную в Аналитическом центре при правительстве РФ, пишет газета « Известия ».

Сейчас для установки станции на парковке МКД требуется согласие жильцов. Кроме того, управляющие компании не обязаны предоставлять подключение, что может приводить к отказам или дополнительным расходам.

Участники рынка также предлагают скорректировать требования пожарной безопасности. По их мнению, действующие нормы делают установку домашних зарядок в уже построенных домах слишком затратной.

Инициативу поддерживают не все. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил о возможном росте нагрузки на электросети и риске перебоев с энергоснабжением квартир. Он также считает более безопасным размещение зарядок на открытых площадках.

Аналитик Игорь Юшков отметил, что нехватка зарядной инфраструктуры действительно сдерживает распространение электромобилей. При этом, по его оценке, автомобилистов также беспокоит работа аккумуляторов при низких температурах.

Ранее стало известно, что дилеры зафиксировали высокий спрос россиян на Toyota и BMW.