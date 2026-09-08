В России спрогнозировали снижение цен на электронику и импортную одежду

Электроника и импортная одежда в России могут подешеветь до конца 2026 года на фоне укрепления рубля и увеличения предложения более доступных товаров. Об этом РИА Новости сообщил глава «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

По его оценке, средняя стоимость электроники уже опустилась ниже прошлогоднего уровня, а расширение ассортимента бюджетных моделей способно усилить тенденцию. Аналогичная ситуация складывается в сегменте импортной одежды, где на спрос также влияют более редкие покупки и конкуренция собственных торговых марок.

Динамика расходов россиян по этим категориям остается неоднородной. Число покупок одежды и обуви за год сократилось на 6%. В электронике средний чек снизился на 3%, а объем продаж — на 5%.

В целом число покупок услуг выросло на 4%, тогда как продажи непродовольственных товаров сократились на 9%. В продуктовом сегменте зафиксирован небольшой рост — примерно на 1–2%.

При этом во втором квартале ситуация улучшилась в электронике, технике, автотоварах и некоторых категориях товаров длительного пользования, включая мебель. Наибольшую поддержку продажам, по оценке эксперта, обеспечил спрос на импортную продукцию.

Ранее сообщалось, что отказ от доллара пошел России на пользу.